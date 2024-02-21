Разработчик Helldivers 2 дал геймерам очень странный совет

Главный исполнительный директор Arrowhead Game Studios, которая стоит за разработкой хитового шутера Helldivers 2, дал геймерам настолько странный совет, что многие шокированы его честностью.

Кооперативный шутер Helldivers 2 неожиданно для всех стал настоящим хитом и постоянно обновляет собственный рекорд по количеству одновременных игроков.

Важно PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет за 2023 год

То, что на такой успех не надеялись даже разработчики лишний раз подтверждают огромные проблемы с серверами.

Игра банально не выдерживает потока геймеров, желающих сыграть в проект, а потому им приходится часами ждать своего шанса присоединиться.

, что самым распространенным лайфхаком среди игроков Helldivers 2 сейчас является просто не выходить из игры и не выключать консоль или ПК, чтобы потом снова не оказаться в виртуальной очереди.

Поскольку тысячи людей пытаются попасть в игру, разработчики упорно работают, чтобы удовлетворить этот бешеный спрос и пытаются коммуницировать с фанатами в соцсетях.

Это касается даже генерального директора студии Arrowhead и креативного директора Helldivers 2 Йохана Пилестедта, который посоветовал поклонникам не покупать игру из-за проблем с серверами.

Трейлеры игры – смотреть видео

Такой тезис Пилестедт высказал в соцсети X, в ответ на пост геймера, который был в отчаянии из-за отсутствия средств для покупки проекта.

Если у вас нет денег, купите ее позже. Хотя мы создали действительно веселую игру, стоит подождать, пока серверы выдержат ажиотаж, – сказал разработчик.

В дополнение CEO заявил, что он будет чувствовать себя ужасно, если кто-то потратит свои последние деньги на игру, в которую даже не сможет зайти из-за виртуальной очереди и проблем с серверами.

Геймерское сообщество было поражено такой честностью от разработчика, а многие комментаторы заметили, что такое отношение к своим пользователям только усиливает желание приобрести Helldivers 2.