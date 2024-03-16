Разработчик Helldivers 2 подтвердил жуткие слухи о врагах из игры

Креативный директор Helldivers 2 подкрепил догадки поклонников относительно инсектоидов, которые подтверждают довольно жуткую деталь о виртуальных пришельцах.

Хотя Терминиды и так довольно жуткие, разработчик игры Helldivers 2 Йохан Пилестедт рассказал деталь, что делает этих пришельцев еще страшнее.

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В хитовом кооперативном шутере есть две враждебные фракции: Терминиды и Автоматоны. Первые это гигантские инопланетные жуки разных видов, а вторые – роботы.

Чтобы защитить галактическую демократию, игрокам предстоит истреблять толпы и тех и других, однако всегда есть соблазн выбрать несколько более легкий путь и попробовать выполнить миссию "по-тихому".

Правда, это довольно трудно сделать в случае с Терминидами и теперь у геймеров есть объяснение почему это так.

Креативный директор игры и CEO Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт на трансляции стримера OperatorDrewsky раскрыл, что жуткие инсектоиды имеют обоняние, которое и помогает им обнаруживать игроков.

Они также имеют ощущение запахов в близком радиусе. Если вы находитесь вблизи некоторых из подвидов, которые имеют очень хорошее сенсорное восприятие, например Stalker, они обнаружат вас независимо от того, видят ли, – рассказал разработчик.

Однако, Йохан также уточнил, что хотя пытаться быть незаметным в Helldivers 2 трудно, это не невозможно.

Для этого игроки должны держаться подальше от пришельцев и надеяться, что те не учуют их запаха.