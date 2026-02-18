Helldivers 2 выпускает настоящие реплики игровых шлемов для ношения в реальной жизни

Спустя годы после релиза Helldivers 2 франшиза получила новый импульс в физическом мире. Компания Dark Horse представила полноразмерные копии шлемов из игры. И они предназначены не просто для собирания пыли на полке.

Что известно о новых шлемах?

Студия Dark Horse Comics открыла предзаказ на три реплики шлемов из игры Helldivers 2. Речь идет о моделях в масштабе 1:1 – то есть они полностью соответствуют размеру шлемов, которые носят персонажи в игре, пишет TheGamer.

Главный вопрос, который волнует фанатов, звучит так: это только декоративные элементы, или их можно надевать на себя? Производитель эксклюзивно подтвердил журналистамTheGamer, что шлемы созданы именно для ношения.

Внутри предусмотрено специальную конструкцию с внутренним слоем между внешней оболочкой и головой, а также регулируемую верхнюю ленту для фиксации. То есть это не просто коллекционный экспонат, а полноценный элемент косплея.

Какие модели доступны?

В линейке три варианта:

B-01 Tactical Helmet – классический серо-желтый дизайн, который ассоциируется с базовым образом бойца.

B-01 Tactical Helmet Battle-Damaged – версия с эффектом боевых повреждений для тех, кто хочет добавить образу "ветеранского" вида.

B-22 Model Citizen Helmet – черная модель из комплекта Model Citizen, который игроки получили к первой годовщине игры.



Шлем Helldivers 2 / Фото Dark Horse Comics



Это уже не первое сотрудничество Dark Horse с франшизой. Ранее компания выпускала уменьшенные копии в масштабе 1:4. Новая серия отличается тем, что ориентирована на максимальную аутентичность и использование в реальной жизни.

Сколько это стоит и когда ждать?

Каждый шлем оценен в 179,99 доллара. Для коллекционеров и косплееров это ощутимая сумма, несмотря на то, что речь идет о точной лицензированной реплике.

Предзаказы открыты до 2 апреля 2026 года, отмечает сайт Dark Horse Comics.

Отправка запланирована на октябрь 2026 года, однако возможно смещение сроков до января 2027 года.

Дополнительный интерес к релизу подогревает предстоящая экранизация Helldivers. Ожидается, что в конце следующего года выйдет фильм по мотивам игры, и в нем снимется Джейсон Момоа. По предварительным данным, он также появится в шлеме, аналогичном тем, что уже доступны для фанатов.

В итоге Dark Horse фактически стирает грань между цифровой войной за Суперземлю и офлайн-реальностью. Несмотря на высокую цену, для части сообщества это шанс буквально "одеть" любимую игру.