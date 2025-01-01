Helldivers 3 будет, но совсем не в том виде, в котором мы могли бы ожидать

Геймдиректор Helldivers 2 Йохан Пилестедт вдруг вспомнил о следующей номерной части игры. Но сиквел, который вполне может выйти уже скоро, будет совсем не тем, чем которого ожидали бы фанаты.

Какой может быть Helldivers 3

Йохан Пилестедт сообщил, что разработчики рассматривают возможность введения команд по восемь человек, но они точно не будут реализованы в ближайшие недели или месяцы. В этом контексте он заявил, что команда "превращает Helldivers 2 в Helldivers 3", сообщает 24 Канал со ссылкой на The Gamer.

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Учитывая это, можно сказать, что компания собирается выпустить большое обновление, которое внесет настолько много серьезных изменений, что это уже будет буквально новая игра с новым набором функций. Однако Helldivers 3 фактически не будет полноценным отдельным новым проектом, а лишь продолжением текущего.

Стоит отметить, что этот пост Пилестедта появился в ответ на шутку пользователя соцсети X, в которой он сказал, что Helldivers 3 мы дождемся только в 2032 году с функцией плавания. Директор же в свою очередь сказал, что хотя частичная правда в этом есть, все же механику плавания ждать не стоит.

Я не думаю, что можно плавать в тяжелом бронетранспортере с винтовкой и вспомогательным оружием. Кроме того, во всех наших играх главный герой не умеет плавать,

– сказал Пилестедт.

Все это стоит воспринимать с долей скептицизма, поскольку это не официальное заявление, а лишь размышления в интернете, где один человек отвечает другому на шутку, возможно, такой же шуткой. Однако все равно стоит учитывать высокую должность Пилестедта и его уровень доступа к информации.

Поэтому похоже, что пока не планируется полноценного сиквела, а функции, которые обычно придерживают для новой игры, вместо этого попадут в Helldivers 2, чтобы студия, возможно, могла назвать это Helldivers 3. Это имеет смысл, учитывая, насколько популярной игра стала с момента запуска. Прошло слишком мало времени, чтобы выпускать следующую часть так быстро.