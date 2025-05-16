Хидео Кодзима говорит, что продолжит создавать игры даже после смерти

Легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима не просто готовится к будущему – он планирует творить даже после смерти. После перенесенной болезни и размышлений о собственной смертности, Кодзима рассказал, что оставил своеобразное "игровое завещание", чтобы его студия могла продолжить дело даже без него.

Что будет потом

Хидео Кодзима – имя, которое уже давно стало синонимом инноваций в мире видеоигр. Создав культовую серию Metal Gear, собственную студию Kojima Productions и весьма оригинальную Death Stranding, он неоднократно доказывал, что принадлежит к самым выдающимся создателям в отрасли. И теперь легендарный разработчик сделал шаг еще дальше – объявил, что его идеи будут жить даже после его смерти, сообщает 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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В новом интервью 61-летний Кодзима поделился личными переживаниями, которые побудили его взглянуть на жизнь под другим углом. Он вспомнил пандемию COVID-19, когда серьезно заболел, а также операцию на глазу. Тогда, впервые за долгое время, он почувствовал свою уязвимость – и физическую, и психологическую. В тот период многие люди вокруг него умирали, и это заставило его столкнуться лицом к лицу с концептом смерти.

Я заболел и не мог ничего создавать. Я видел, как многие люди вокруг меня умирали в то время. Я был лицом к лицу со смертью. Конечно, я выздоровел, но теперь я думал: "Подожди, сколько лет мне осталось, чтобы сделать игру или фильм?" Может быть, лет десять?

– говорит он.

Это осознание породило в нем страх: что произойдет с Kojima Productions, когда его не станет? Он не хочет, чтобы студия просто годами эксплуатировала имеющуюся интеллектуальную собственность, не давая миру ничего нового. Поэтому разработчик решил действовать.

Кодзима передал своему личному ассистенту флешку с идеями – она стала своеобразным "завещанием". После его смерти ее должны открыть, чтобы студия могла продолжить воплощать замыслы своего основателя.

Возможно, они могли бы продолжить делать вещи после того, как я уйду из Kojima Productions. Это страх для меня: что произойдет с Kojima Productions после того, как я уйду из жизни? Я не хочу, чтобы они просто управляли нашей существующей интеллектуальной собственностью,

– добавил разработчик.

Поэтому Кодзима активно готовит свою команду к самостоятельному будущему, одновременно не снижая темпов нынешней работы. Уже в следующем месяце ожидается релиз Death Stranding 2 – продолжение игры, которая стала не просто проектом, а авторским высказыванием на грани игрового искусства. Кодзима также говорит, что уже имеет идеи для третьей части, но сам не собирается её делать.