Death Stranding 3 – быть или не быть

Легендарный японский геймдизайнер Хидео Кодзима подтвердил, что уже сформировал идею для третьей игры в серии Death Stranding. Впрочем, сам реализовывать ее он не собирается. По словам разработчика, новую часть потенциально может создать кто-то другой, если получит доступ к его наработкам, сообщает 24 Канал со ссылкой на VGC.

Кодзима, которому сейчас 61 год, готовится к выходу Death Stranding 2: On the Beach – игра станет эксклюзивом для PlayStation 5 и появится уже в следующем месяце. Впрочем, еще до релиза второй части он уже задумывается над следующей. В разговоре с VGC во время презентации новой игры Кодзима упомянул о концепции "Plate Gates", которая заложена в On the Beach. Она, по его словам, открывает возможность для бесконечного количества сиквелов – ведь позволяет разворачивать события игры в разных уголках мира.

Я, конечно, не планирую этого делать, но у меня уже есть концепция для другого сиквела. Я не собираюсь делать его сам, но если бы я передал его кому-то другому, он, возможно, смог бы его сделать,

– сказал разработчик.

Несмотря на интерес к теме, Кодзима сейчас занят целым рядом проектов – среди них игра OD для Xbox, новый экшн-шпионский тайтл для PlayStation и полнометражный фильм. Это еще одна причина, почему он не готов лично работать над третьей частью Death Stranding.

Также в разговоре с журналистами Кодзима поделился тем, как пандемия COVID-19 повлияла на тематику Death Stranding 2. Первая игра вышла еще до начала пандемии, но мир уже двигался в сторону изоляции. В качестве примера он приводит решение Британии покинуть ЕС. Именно поэтому центральной идеей первого Death Stranding было объединение.

Мы выпустили Death Stranding до пандемии COVID-19. Мир шел к изоляции и разделению, например выход Великобритании из ЕС. Поэтому я говорил: "Давайте объединимся. Мы направляемся к катастрофе, если не объединимся". Это была тема, история и игровой процесс Death Stranding,

– добавил Кодзима.

Он сравнил интернет с хиральной сетью из игры, которая позволила человечеству оставаться на связи даже в условиях карантина. И в то же время Кодзима считает, что эта самая онлайн-связь постепенно разъединяет людей. По его словам, сейчас даже в его студии есть работники, которых он никогда не видел вживую. Даже школы, по его словам, превратились в "просмотр YouTube", а живое общение – на исключение, а не норму. Разработчик говорит, что мы потеряли случайные встречи, неожиданные впечатления, а все начало тяготеть к метапространству.

И хотя изначально концепция для Death Stranding 2 уже была готова, после начала пандемии Кодзима полностью ее пересмотрел. Он отметил, что лозунг второй части противоречит теме первой игры, но лучше отражает современные реалии: "Мы не должны были соединяться так сильно".