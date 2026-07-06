Хидео Кодзима раскритиковал решение PlayStation отказаться от физических дисков

Мир видеоигр стоит на пороге радикальных перемен, которые могут навсегда изменить представления о праве собственности. Решение крупной корпорации отказаться от физических носителей вызвало волну дискуссий среди разработчиков и фанатов, заставив задуматься о безопасности цифровых библиотек в будущем.

Станет ли 2028 год концом для физических копий игр?

Индустрия интерактивных развлечений стремительно движется в сторону полной цифровизации, что вызывает серьезное беспокойство у ведущих специалистов отрасли. Недавнее заявление компании Sony о намерении прекратить производство физических дисков для игр PlayStation с января 2028 года стало настоящим шоком для сообщества. Несмотря на то, что корпорация планирует разрешить партнерам допечатывать тиражи для старых проектов, выпущенных до этой даты, новые релизы окажутся полностью зависимыми от цифровых платформ, о чем пишет издание Wccftech.

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Свою позицию по поводу этой ситуации высказал легендарный геймдизайнер и создатель серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима. Выступая на кинофестивале "Il Cinema in Piazza" в Италии, он отметил, что такой шаг является лишь первым этапом перехода, который таит в себе скрытые угрозы.

"Я вырос на физических носителях, поэтому мне очень грустно,

– прокомментировал Хидео Кодзима.

Кодзима, известный своим глубоким анализом технологических трендов, подчеркнул, что настоящий "ночной кошмар" ждет игроков не в цифровых загрузках, а в доминировании облачного гейминга. Если при загрузке игры на жесткий диск данные физически остаются на устройстве пользователя, то стриминговые сервисы полностью лишают человека владения контентом.

Геймдизайнер сравнил подписки типа Netflix или Amazon с "водопроводным краном": пользователь ежемесячно платит за право его открыть, но сама вода (данные) принадлежит компании, владеющей сервером. Это создает опасный прецедент, когда доступ к любимым произведениям искусства может быть заблокирован в любой момент из-за политических перемен, смены идеологий или корпоративных решений.

По словам Кодзимы, такой сценарий пугает его больше всего, ведь человек фактически становится "бездомным" в цифровом пространстве, не имея гарантированного доступа к своей интеллектуальной собственности.

Мы не сможем свободно пользоваться фильмами, книгами и музыкой, которые мы любили. Я был бы беден. Вот чего я боюсь. Это не жадность,

– добавил Хидео Кодзима.

Различные подходы гигантов индустрии

Интересно, что критика Кодзимы прозвучала несмотря на его исторически тесные отношения с Sony. После ухода из Konami именно этот японский гигант помог ему основать Kojima Productions и предоставил доступ к технологии Decima Engine. Сейчас разработчик работает над эксклюзивом Physint для PlayStation, но это не помешало ему открыто осудить непопулярное решение компании. В то же время Sony уже начала перепрофилировать свои заводы по производству дисков под другие задачи, несмотря на петиции фанатов, собравшие более 30 000 подписей.

В противовес этой тенденции некоторые разработчики пытаются сохранить традиции. Например, Halo Studios подтвердила, что коробковая версия будущего ремейка Halo: Campaign Evolved, который выходит 28 июля 2026 года, обязательно будет содержать физический диск. Старший менеджер сообщества Джон Юнишек заверил, что игроки получат материальный предмет для своих коллекций, что особенно важно на фоне новостей о Grand Theft Auto VI, которая в физических изданиях может поставляться только с цифровым кодом.

Ремейк Halo: Campaign Evolved предложит полностью обновленную графику в формате 4K, три новые сюжетные миссии о Мастере Чифе и сержанте Джонсоне, а также режим "Машины". Игра выйдет на PC, Xbox Series X/S и PS5. Игроки, выбравшие премиум-издание, получат ранний доступ уже 23 июля 2026 года.

Этот шаг Halo Studios выглядит как попытка успокоить аудиторию и продемонстрировать уважение к коллекционерам в эпоху, когда физические носители становятся роскошью. Но вряд ли стоит воздавать почести за этот поступок: учитывая, что игра выходит в 2026 году, она в любом случае получила бы диски. Поэтому все эти заявления – лишь попытка сыграть на тренде. Пример Sony, вероятно, вызовет лавину подражания, и рано или поздно Halo Studios также примет новые правила игры.