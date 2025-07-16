Hitler должен сменить никнейм – киберспортсмен рискует пропустить чемпионат мира по PUBG Mobile

Индийский кибератлет из команды Team Aryan должен изменить свой никнейм, если хочет чтобы команду допустили к чемпионату мира по PUBG Mobile.

Индийская организация стала одной из 24 команд, прошедших на чемпионат мира по PUBG Mobile, который состоится в Эр-Рияде, сообщает 24 Канал со ссылкой на TalkEsport.

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Смена никнейма или вылет из турнира?

PUBG Mobile World Cup пройдет с 25 июля по 3 августа и станет частью масштабного турнира Esports World Cup 2025, который имеет самый большой призовой фонд в истории киберспорта.

Призовой фонд самой дисциплины составит 3 миллиона 50 тысяч долларов.

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Побороться за главный приз сможет индийский коллектив Team Aryan, который завоевал путевку, одержав победу на отборочном турнире Battlegrounds Mobile India Pro Series.

Правда, для этого одному из киберспортсменов придется сменить никнейм. Речь об одном из лучших игроков команды, который выступает под псевдонимом "Hitler".

Интересно, что название команды можно перевести как "арийцы", хотя сами участники коллектива закладывали в него другой смысл, ведь термин Aryan на санскрите означает "благородный".

Доподлинно неизвестно, почему молодой человек выбрал именно такой никнейм, но он возмутил немало поклонников киберспорта, которые потребовали снять команду с соревнований.

Утверждается будто организаторы турнира с ESL сообщили, что не допустят коллектив к игре, пока кибератлет не сменит ник.

Как сообщают некоторые источники, он уже принял решение и будет выступать на соревнованиях под псевдонимом Henry.