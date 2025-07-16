Індійська організація стала однією з 24 команд, що пройшли на чемпіонат світу з PUBG Mobile, який відбудеться в Ер Ріяді, повідомляє 24 Канал з посиланням на TalkEsport.

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Зміна нікнейму або виліт з турніру?

PUBG Mobile World Cup пройде з 25 липня до 3 серпня та стане частиною масштабного турніру Esports World Cup 2025, який має найбільший призовий фонд в історії кіберспорту.

Призовий фонд дисципліни ж складе 3 мільйони 50 тисяч доларів.

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Поборотися за головний приз зможе індійський колектив Team Aryan, який виборов путівку, здобувши перемогу на відбірковому турнірі Battlegrounds Mobile India Pro Series.

Щоправда, для цього одному з кіберспортсменів доведеться змінити нікнейм. Мова про одного з кращих гравців команди, який виступає під псевдо "Hitler".

Цікаво, що назву команди можна перекласти як "арійці", хоча самі учасники колективу закладали в неї інший сенс, адже термін Aryan на санскриті означає "благородний".

Достеменно невідомо, чому молодик обрав саме такий нікнейм, але він обурив чимало шанувальників кіберспорту, які почали вимагати зняти команду зі змагань.

Стверджується ніби організатори турніру з ESL повідомили, що не допустять колектив до гри, поки кібератлет не змінить нік.

Як повідомляють деякі джерела, він вже прийняв рішення та виступатиме на змаганнях під псевдонімом Henry.