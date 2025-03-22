Одна из лучших видеоигр 2025 года получит экранизацию – работа уже ведется
- Видеоигра Split Fiction, которая достигла успеха после релиза, получит экранизацию.
- Продажи игры превысили 2 миллиона копий за первую неделю.
- Компания Story Kitchen подыскивает актеров, сценаристов и режиссера для фильма, а предложения по экранизации поступают от ведущих голливудских студий.
Выглядит так, что хитовая кооперативная видеоигра, вышедшая совсем недавно, получит собственную экранизацию. По крайней мере, об этом свидетельствуют последние слухи из мира киноиндустрии.
Никто из геймеров и не сомневался, что Split Fiction станет успешной игрой, но после релиза она все равно превзошла все ожидания, информирует 24 Канал з ссылкой на Variety.
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Уже собирают команду для экранизации
Новый проект Hazelight уже побил рекорд It Takes Two (предыдущей игры студии) и продался тиражом более 2 миллионов копий за первую неделю своего существования, а теперь, похоже, получит голливудскую экранизацию.
По крайней мере об этом говорят источники издания Variety в игровой индустрии.
По их свидетельствам, во время конференции GDC в Сан-Франциско стало известно, что компания Story Kitchen уже подыскивает актерский состав, сценаристов и режиссера для фильма, а предложения по правам на экранизацию продолжают поступать от многих ведущих голливудских студий.
Интересно, что совсем недавно лидер студии Hazelight и главный создатель Split Fiction Джозеф Фарес удивил фанатов планами на будущее, среди которых как раз было желание снять фильм.
Неизвестно насколько тесным будет сотрудничество разработчиков и будущей съемочной команды, но надеемся, что в итоге геймеры получат достойную экранизацию.