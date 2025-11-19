Инди-разработчик шокировал геймеров, попросив убрать собственную игру с The Game Awards 2025

Автор одного из главных инди-хитов года попросил убрать свою игру из голосования The Game Awards 2025, объяснив причину в трогательном признании.

Для любого соло разработчика попасть в список номинантов на TGA – это мэрия. Однако, создатель хитовой Megabonk отказался от нее собственноручно, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Megabonk в X.

Честность превыше всего?

Хотя 2025 год был удивительно плодотворным на хорошие проекты, инди-видеоигра Megabonk сумела стать одной из сенсаций уже ближе к его завершению.

Сотни тысяч игроков буквально не могли оторваться от мониторов, как и создатель Clair Obscur Expedition 33, который признавался, что именно эта игра является его фавориткой на звание GOTY.

После объявления номинантов на нынешнюю премию, стало известно, что Megabonk поборется за триумф в категории "Лучшая дебютная инди-игра".

Трейлер проекта – смотрите видео

Однако вскоре после этого, проект убрали из голосования в номинации и, как оказалось, причиной стало решение разработчика.

Для Megabonk это честь и мечта быть номинированной на TGA, но, к сожалению, я не думаю, что она подходит для категории "Дебютная инди-игра". Я уже создавал игры под разными псевдонимами, поэтому Megabonk – не моя дебютная игра,

– признался он.

Такое решение изрядно поразило фанатов проекта, которые тут же начали поддерживать создателя проекта, призывая его изменить свою позицию. Несмотря на это, тот остался непоколебимым.

Я очень ценю номинацию, поддержку и голоса, но она не вписывается в эту категорию. Вам стоит проголосовать за какую-то другую из удивительных дебютных игр, все они замечательные!,

– написал John Megabonk в X.

Подчиниться призыву разработчика можно непосредственно на сайте церемонии The Game Awards 2025.