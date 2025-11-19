Інді-розробник шокував геймерів, попросивши прибрати власну гру з The Game Awards 2025
- Автор інді-хіта Megabonk попросив прибрати гру з номінації "Найкраща дебютна інді-гра" на The Game Awards 2025 через те, що це не його дебютна робота.
- Розробник закликав геймерів голосувати за інші дебютні ігри, підкреслюючи, що всі вони чудові, незважаючи на підтримку фанатів, які просили його змінити рішення.
Автор одного з головних інді-хітів року попросив прибрати свою гру з голосування The Game Awards 2025, пояснивши причину у зворушливому зізнанні.
Для будь-якого соло розробника потрапити у перелік номінантів на TGA – це мерія. Одначе, творець хітової Megabonk відмовився про неї власноруч, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Megabonk у X.
Чесність понад усе?
Хоча 2025 рік був напрочуд плідним на гарні проєкти, інді-відеогра Megabonk зуміла стати однією з сенсацій вже ближче до його завершення.
Сотні тисяч гравців буквально не могли відірватися від моніторів, як і творець Clair Obscur Expedition 33, який зізнавався, що саме ця гра є його фавориткою на звання GOTY.
Після оголошення номінантів на цьогорічну премію, стало відомо, що Megabonk побореться за тріумф у категорії "Найкраща дебютна інді-гра".
Трейлер проєкту – дивіться відео
Одначе незадовго після цього, проєкт прибрали з голосування у номінації та, як виявилося, причиною стало рішення розробника.
Для Megabonk це честь і мрія бути номінованою на TGA, але, на жаль, я не думаю, що вона підходить для категорії "Дебютна інді-гра". Я вже створював ігри під різними псевдонімами, тому Megabonk – не моя дебютна гра,
– зізнався він.
Таке рішення неабияк вразило фанатів проєкту, які тут же почали підтримувати творця проєкту, закликаючи його змінити власну позицію. Попри це, той залишився непохитним.
Я дуже ціную номінацію, підтримку та голоси, але вона не вписується в цю категорію. Вам варто проголосувати за якусь іншу з дивовижних дебютних ігор, всі вони чудові!,
– написав John Megabonk у X.
Підкоритися заклику розробника можна безпосередньо на сайті церемонії The Game Awards 2025.