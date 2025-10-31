Даже те геймеры, которые более скептически относятся к празднованию "страшвечера", согласятся, что в этот день особенно атмосферно окунуться в хорроры. Поэтому несколько свеженьких видеоигр именно этого жанра, предложит вам 24 Канал.

Ну куда же без него?

Очевидной и первой рекомендацией конечно станет новая часть известной серии, а именно Silent Hill f.

Несмотря на то, что некоторые фанаты утверждают, что здесь от культовой франшизы осталось лишь название – будьте уверены, проект пугает не хуже своих предшественниц.

Сетинг японского городка 60-ых годов, окутанного туманом, наводит ужас сам по себе, а несколько удивительно удачных "скримеров" способны окрасить в его пепельный цвет и ваши волосы.

Трейлер игрушки – смотрите видео

Хотя игра действительно стала больше похожей на "соулзлайки" и в дополнение к загадкам предлагает битвы с боссами близкие к стилю этого жанра, она также прекрасно передает атмосферу страха и безысходности, поэтому станет идеальным выбором для хэллоуинского вечера.

Тем более Silent Hill f доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

А эти ребята умеют делать хорроры, не так ли?

Кроме Konami, в сентябре 2025 года поклонников жанра порадовала и польская студия Bloober Team, выпустив очередной качественный продукт, который мы вам с радостью порекомендуем – Cronos: The New Dawn.

Тяжелая, жуткая, с запоминающимся визуальным стилем, эта игра погрузит вас во временные путешествия в попытках спасти человечество от Апокалипсиса, говорится на странице в Steam.

На пути станут причудливые создания, но не бойтесь, ведь ваш арсенал позволит разнести их на молекулы, конечно, если хватит припасов.

Трейлер игры – посмотрите ролик

Приятным бонусом станет наличие в Cronos: The New Dawn украинской локализации и то, что в проект можно сыграть на ПК, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Что на это сказал бы Кодзима?

Отмена P.T. в свое время разбила сердца огромному количеству геймеров, но породила немало проектов, пытающихся копировать известную "демку".

На удивление удачно это сделали авторы проекта под названием Luto.

Дебютная игра студии Broken Bird начинается как очередной клон P.T., заставляя игроков бродить, на первый взгляд, обычными коридорами, пока мир вокруг них медленно меняется, открывая свою жуткую сущность, сообщает Gamespot.

При этом, Luto удачно использует наработки Кодзимы как фундамент и создает на нем что-то свое, настолько причудливое, что и сам японский геймдизайнер был бы доволен увиденным.

Трейлер – смотрите ролик

Игра также доступна на всех самых популярных современных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series X|S.