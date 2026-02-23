У Hogwarts Legacy 2 уже есть дата выхода, и это не просто случайный день

Мир "Гарри Поттера" готовится к масштабному обновлению, ведь невероятный успех Hogwarts Legacy заставил издателей сделать сиквел своим главным приоритетом. Поклонники магической вселенной затаили дыхание в ожидании официальных анонсов, пока инсайдеры раскрывают планы разработчиков.

Какие детали разработки уже известны?

Мы уже давно знаем, что Warner Bros. активно работает над продолжением своего игрового хита. Теперь стало известно, что релиз Hogwarts Legacy 2 может состояться уже в начале 2027 года. Наиболее вероятным окном для выхода игры называют период с января по апрель. Такой выбор даты не является случайным, ведь он напрямую связан со стратегией медиагиганта по продвижению вселенной "Гарри Поттера", пишет Players.

Согласно информации, появившейся в Magic World Report, издатель планирует синхронизировать выход игры с премьерой нового сериала от HBO, посвященного приключениям мальчика, выжившего. Первый сезон шоу также ожидается зимой или весной 2027 года.

Такая синергия имеет целью привлечь максимальное внимание аудитории, подталкивая зрителей сериала к знакомству с игровым воплощением магического мира. Существуют даже предположения, что сюжетные линии сиквела могут быть напрямую связаны с событиями будущей телевизионной адаптации.

Не все с этим согласны

Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно 2027 года, в среде фанатов и экспертов господствуют и более сдержанные мнения. Некоторые аналитики напоминают, что цикл разработки первой части Hogwarts Legacy длился около шести лет. Если ориентироваться на такой же темп, то полноценный релиз может сместиться на 2029 или даже 2030 год, пишет ScreenRant.

Отдельные пользователи на тематических форумах, в частности Reddit, считают, что первые официальные анонсы или трейлеры появятся не раньше конца 2026 года, а самым оптимистичным сценарием для выхода считают 2028 год.

Кто создает проект?

По технической и содержательной стороны будущего проекта, то за разработку отвечает та же студия Avalanche Software. Warner Bros. не искала других специалистов для создания нового приключения. Хотя многие ожидают, что игра будет наследовать формат первой части, есть также слухи о возможном внедрении сетевых режимов или мультиплеера, что могло бы значительно расширить игровой опыт и сделать мир еще более живым.

Вопрос в деньгах

Актуальность сиквела подкреплена потрясающими финансовыми результатами оригинала. На конец 2025 года продажи первой части Hogwarts Legacy превысили 40 миллионов копий на всех платформах, включая персональные компьютеры, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Такая популярность делает игру одной из самых успешных адаптаций произведений Джоан Роулинг в истории индустрии.

Сейчас проект находится в фазе активной разработки, и хотя Warner Bros. пока воздерживается от официальных заявлений относительно точных дат, общий вектор развития франшизы указывает на масштабное возвращение магии на экраны в ближайшие годы.