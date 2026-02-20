В соцсети X стал вирусным трейлер необычной игры, которая точно понравится геймерам-перфекционистам, информирует 24 Канал.

Идеальная успокаивающая игра на несколько вечеров?

Речь об инди-проекте под названием Librarian: Tidy Up the Arcane Library, роликом с демонстрацией игрового процесса которого поделился пользователь @JakeSucky.

В ней перед геймерами предстанет интересная задача: как можно быстрее расставить на свои места 3072 книги.

По мере заполнения книжных полок, игрок сможет повышать собственную эффективность различного плана магическими "апгрейдами".

В конце, в арсенале новоиспеченного библиотекаря будет немало навыков и стратегий, использование которых призвано помочь как можно быстрее справиться с поставленной задачей.

Трейлер игры: смотрите видео

Это однопользовательская симуляторная игра, в которой вы должны вернуть книги на их надлежащие места в библиотеке. Используйте мастерство и стратегию, чтобы разложить 3,072 книги по полочкам как можно быстрее



Призванный библиотекарь: Приведи в порядок арканскую библиотеку pic.twitter.com/YUuHUokrIK - Джейк Лаки GDC (@JakeSucky) February 19, 2026

Проект уже сравнивают по медитативности с такими видеоиграми как симулятор уборки PowerWash Simulator.

Пока что, игра от ArtRising не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в желаемое в Steam.

