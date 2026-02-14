Инди-разработчики Longpines Games получили огромный прирост потенциальных покупателей их будущей видеоигры благодаря тому, что ее трейлер стал вирусным в X, информирует 24 Канал.
Интересно Blackfrost: The Long Dark 2 не выйдет вовремя – игру перенесли из-за проблем в компании
Totally Secure Airport – будущий хит в Steam?
Геймеры обожают кооперативные инди-игрушки построены на взаимодействии и с возможностью общаться "proximity" чатом, как вот Peak, что в свое время разорвала украинский сегмент Twitch.
Похоже, следующим подобным хитом имеет все шансы стать игра от Longpines Games с красноречивым названием Totally Secure Airport.
В ней, компания до 4 игроков, сможет взять на себя роль охранников аэропорта, которым придется не только тщательно проверять пассажиров и следить за безопасностью, но и не сойти с ума из-за всех абсурдных событий, происходящих вокруг.
Трейлер игры: смотрите видео
Динамический ролик, демонстрирующий как проект будет выглядеть на релизе, был выложен в X пользователем Jake Lucky и набрал более 1,7 миллиона просмотров за 2 дня.
Игра явно позаимствовала некоторые элементы из других инди-хитов, что сразу заметили геймеры. В частности механики проверки документов с "Papers, please" и разминирования бомбы с "Keep Talking and Nobody Explodes".
Totally Secure Airport пока не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam.
На какие другие инди-проекты стоит обратить внимание в Steam?
В прошлом году бешеным успехом стала игра о построении собственной наркоимперии Schedule 1.
Продолжение игры My Summer Car под названием My Winter Car вышло в раннем доступе и переносит игроков в суровую финскую зиму.
Vital Shell стала лидером по процентному соотношению положительных отзывов в Steam в январе 2026 года, объединив в себе Vampire Survivors и Armored Core.