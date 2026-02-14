Инди-разработчики Longpines Games получили огромный прирост потенциальных покупателей их будущей видеоигры благодаря тому, что ее трейлер стал вирусным в X, информирует 24 Канал.

Totally Secure Airport – будущий хит в Steam?

Геймеры обожают кооперативные инди-игрушки построены на взаимодействии и с возможностью общаться "proximity" чатом, как вот Peak, что в свое время разорвала украинский сегмент Twitch.

Похоже, следующим подобным хитом имеет все шансы стать игра от Longpines Games с красноречивым названием Totally Secure Airport.

В ней, компания до 4 игроков, сможет взять на себя роль охранников аэропорта, которым придется не только тщательно проверять пассажиров и следить за безопасностью, но и не сойти с ума из-за всех абсурдных событий, происходящих вокруг.

Динамический ролик, демонстрирующий как проект будет выглядеть на релизе, был выложен в X пользователем Jake Lucky и набрал более 1,7 миллиона просмотров за 2 дня.

Игра явно позаимствовала некоторые элементы из других инди-хитов, что сразу заметили геймеры. В частности механики проверки документов с "Papers, please" и разминирования бомбы с "Keep Talking and Nobody Explodes".

Totally Secure Airport пока не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в список желаемого в Steam.

