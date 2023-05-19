"Драко Малфой" расплакался во время игры в Hogwarts Legacy: чувствительное видео

Звезда фильмов о Гарри Поттере Том Фелтон, сыгравший роль Драко Малфоя, разрыдался, когда проходил игру Hogwarts Legacy за ученика Слизерина. Это говорит не только о его эмоциональности, но и о серьезном подходе создателей игры к своему делу.

Том Фелтон принял участие в рекламном мероприятии по популяризации и продвижению ролевой игры с открытым миром. Hogwarts Legacy имеет большой долг перед серией фильмов о Гарри Поттере, которая положила начало общему стилю и эстетике, использованным в хитовой игре.

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Драко Малфой расплакался во время игры в Hogwarts Legacy

Фильмы о Гарри Поттере являются одними из самых кассовых фильмов в истории проката, а Hogwarts Legacy побила рекорды продаж. Учитывая, насколько популярны как фильмы о Гарри Поттере, так и видеоигра, неудивительно, что поклонники были в восторге от такой встречи двух миров.

Это произошло в недавнем видео, где актер Драко Малфоя Том Фелтон сыграл квест Себастьяна Саллоу в Hogwarts Legacy. Во время видео Фелтон обсуждал свой опыт работы с франшизой о Гарри Поттере, когда играл в игру, как созданный под заказ персонаж.

Когда он исследовал общую комнату Слизерина, Фелтона спросили, чувствует ли он себя в игре как дома. Фелтон буквально начал плакать, отвечая на вопрос: "Да, я чувствую себя как дома. И все же это новый, увлекательный опыт, странным образом напоминающий мое детство".

Том Фелтон сыграл в Hogwarts Legacy: смотрите видео

Игра Фелтона в квесте Себастьяна Селлоу в Hogwarts Legacy была частью обновленного маркетингового толчка к игре, которая совпала с ее запуском на консолях PS4 и Xbox One.