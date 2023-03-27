Геймер сделал интересное открытие в Hogwarts Legacy после 140 часов игры

Игрок Hogwarts Legacy продемонстрировал интересное открытие, которое он совершил в игре, путешествуя по территории замка ночью. До этого он провел в игре уже более 140 часов.

В открытом мире Hogwarts Legacy до сих пор много вещей, пока не раскрытых игроками. Это отлично демонстрирует эта конкретная встреча с одним из NPC в игре.

Читайте также Интересные факты из истории слотов, о которых вы могли не знать

Неожиданное открытие в Hogwarts Legacy

Более месяца после первого выхода игры поклонники Hogwarts Legacy продолжают открывать каждую интересную причуду, которую скрыла игра. Кое-кто тратит на это довольно много времени.

Теперь один из геймеров сделал довольно интересное открытие – ему удалось найти персонажа, лежащего в постели. Многим это может показаться небольшим открытием, но по сути это довольно редкое зрелище в игре.

Игроки могут исследовать невероятное воспроизведение замка Хогвартс ночью в игре, но найти людей, пока они лежат в постели – это уже совсем другая задача. Даже несмотря на это, для игрока не встречать никого в постели до окончания 140 часов игры достаточно примечательно.

Многие геймеры увидят большую часть возможностей игры примерно через 60 – 70 часов, проведенных в ней. Поэтому интересно увидеть, что даже опытным игрокам до сих пор есть что искать.