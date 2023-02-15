Геймерка сделала удивительное открытие в Hogwarts Legacy с помощью простого заклятия

Геймерка совершила необычное открытие в Hogwarts Legacy, находясь невидимой. Для этого она использовала довольно простое волшебство разилюзнивания.

Учитывая, сколько миллионов людей уже играют в Hogwarts Legacy, многие тайны волшебной школы уже перестают быть тайнами. К слову, недавно в игре обнаружили историческую неточность, связанную с Украиной.

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Удивительное открытие в Hogwarts Legacy

Волшебство разилюзнивания в Hogwarts Legacy можно изучить довольно рано. Оно позволяют геймерам ходить по территории замка или вокруг него так, словно они покрыты плащом-невидимкой.

Из-за эффекта невидимости фанаты могут обнаружить многочисленные пасхалки Hogwarts Legacy, которые иначе могли бы быть скрыты простым присутствием персонажа. Это демонстрирует то, что осветила геймерка.

Оставаясь невидимой, геймерка стала очевидцем очень неожиданного поведения заколдованных рыцарских доспехов. Их поведение заставляет много думать о том, что могло ее спровоцировать.

Один из волшебных рыцарей внезапно поднял свое копье и стал избивать "коллегу", опрокинув его на каменную землю. Но даже после этого не остановился, наоборот налетев на другие волшебные доспехи с пинками.

В конце "герой" инцидента возвращается на свое место так, будто ничего не случилось. А геймерам остается только догадываться, что стало причиной ссоры и внезапной агрессии.