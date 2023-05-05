Несмотря на отсутствие основного сюжетного DLC для Hogwarts Legacy, Avalanche Software поддерживает очень успешную фэнтезийную приключенческую игру своими обновлениями регулярно после запуска.
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Важное обновление Hogwarts Legacy
В последнем обновлении Hogwarts Legacy издатель исправил ряд ошибок, а также представил функцию доступа, позволяющую еще большему количеству игроков погрузиться в игру.
Avalanche Software выпустила обновления для Hogwarts Legacy с долгожданным режимом арахнофобии, который можно когда-либо включать и выключать. Игроки Hogwarts Legacy могут включить режим арахнофобии, посетив меню параметров доступа в игре.
После включения функции все вражеские пауки изменяются на похожее на жука существо с роликами-коньками. Кроме того, звуки пауков уменьшены или удалены во всей игре.
Режим Arachnophobia является желаемым дополнением к Hogwarts Legacy на всех платформах, поскольку позволяет большему количеству игроков наслаждаться игрой без особого дискомфорта или страха в самых опасных разделах игры.
К слову, арахнофобией страдал и один из главных героев рассказа о Гарри Поттере – его лучший друг Рон Уизли. Это неоднократно становилось темой для шуток, в частности, со стороны тех же создателей игры с Avalanche Software.