Попри відсутність основного сюжетного DLC для Hogwarts Legacy, Avalanche Software підтримує дуже успішну фентезійну пригодницьку гру своїми оновленнями регулярно після запуску.

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Важливе оновлення Hogwarts Legacy

В останньому оновленні Hogwarts Legacy видавець виправив низку помилок, а також представив функцію доступу, яка дозволяє ще більшій кількості гравців зануритися в гру.

Avalanche Software випустила велике оновлення для Hogwarts Legacy з довгоочікуваним режимом арахнофобії, який можна будь-коли вмикати та вимикати. Гравці Hogwarts Legacy можуть увімкнути режим арахнофобії, відвідавши меню параметрів доступу в грі.

Після ввімкнення функції всі ворожі павуки змінюються на схожу на жука істоту з роликами-ковзанами. Крім того, звуки павуків зменшено або видалено в усій грі.

Our latest patch for #HogwartsLegacy includes Arachnophobia Mode, making venturing into spider-infested areas significantly less intimidating!

Full notes: https://t.co/9Cods9n1G5 pic.twitter.com/nDck8b6SH1 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 4, 2023

Режим Arachnophobia є бажаним доповненням до Hogwarts Legacy на всіх платформах, оскільки він дозволяє більшій кількості гравців насолоджуватися грою без особливого дискомфорту чи страху в найнебезпечніших розділах гри.

До слова, на арахнофобію страждав й один з головних героїв розповіді про Гаррі Поттера – його найкращий друг Рон Візлі. Це неодноразово ставало темою для жартів, зокрема з боку тих же творців гри з Avalanche Software.