Попри відсутність основного сюжетного DLC для Hogwarts Legacy, Avalanche Software підтримує дуже успішну фентезійну пригодницьку гру своїми оновленнями регулярно після запуску.
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Важливе оновлення Hogwarts Legacy
В останньому оновленні Hogwarts Legacy видавець виправив низку помилок, а також представив функцію доступу, яка дозволяє ще більшій кількості гравців зануритися в гру.
Avalanche Software випустила велике оновлення для Hogwarts Legacy з довгоочікуваним режимом арахнофобії, який можна будь-коли вмикати та вимикати. Гравці Hogwarts Legacy можуть увімкнути режим арахнофобії, відвідавши меню параметрів доступу в грі.
Після ввімкнення функції всі ворожі павуки змінюються на схожу на жука істоту з роликами-ковзанами. Крім того, звуки павуків зменшено або видалено в усій грі.
Режим Arachnophobia є бажаним доповненням до Hogwarts Legacy на всіх платформах, оскільки він дозволяє більшій кількості гравців насолоджуватися грою без особливого дискомфорту чи страху в найнебезпечніших розділах гри.
До слова, на арахнофобію страждав й один з головних героїв розповіді про Гаррі Поттера – його найкращий друг Рон Візлі. Це неодноразово ставало темою для жартів, зокрема з боку тих же творців гри з Avalanche Software.