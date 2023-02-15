Hogwarts Legacy очаровала геймеров невероятными деталями при смене времен года

Времена года, сменяющиеся во время прохождения Hogwarts Legacy, производят большое впечатление на игроков. Детали этого процесса удались создателям просто невероятными.

В длинном перечне впечатляющих функций Hogwarts Legacy есть немало деталей, захвативших сердца многих игроков, проходящих сейчас эту историю. Но случаются и казусы – так, недавно в игре обнаружили историческую неточность связанную с Украиной.

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Невероятное изменение времен года в Hogwarts Legacy

Не будет преувеличением утверждать, что Avalanche Software создала один из самых лучших интерфейсов открытого мира за последнее время.

От попыток раскрыть тайны Хогвартса и постройки комнаты по требованию и до исследования шотландской сельской местности с помощью метлы или гипогрифа – все эти аспекты Hogwarts Legacy сочетаются в идеальной гармонии.

Один из очень важных способов добиться успеха – смена сезонов на протяжении истории. Хотя игровые зоны сами по себе большие и щедрые, окрестности Хогвартса и Хогсмида летом, осенью, зимой или весной изменяют способ, которым игроки ощущают эти территории.

Рождественские елки в Hogwarts Legacy: смотрите видео

Хотя легко предположить, что изменения происходят одним нажатием переключателя, и что игровая область имеет четыре вариации, между которыми переключается Hogwarts Legacy, наблюдательный геймер заметил, что сезонные изменения происходят очень постепенно.

С наступлением осени деревья становятся все более желтыми, украшения на Хэллоуин становятся все более распространенными, а зимой в Хогвартсе и окрестностях, покрытых снегом, начинают появляться наборы рождественских украшений.