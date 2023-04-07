Гриффиндор даже не второй: в Hogwarts Legacy изменился рейтинг самых популярных факультетов

Обновленная статистика Hogwarts Legacy показала изменения в списке самых популярных факультетов в игре. Первым остается Слизерин, а вот Гриффиндор опустился на третью позицию.

Hogwarts Legacy дает игрокам выбор между Гриффиндором, Хаффлпаффом, Рейвенкловом и Слизерином, а статистика достижений/трофеев показала самые популярные факультеты в игре в открытом мире по Гарри Поттеру.

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Самые популярные факультеты Hogwarts Legacy

Вскоре после запуска Hogwarts Legacy Слизерин стал явным фаворитом среди поклонников, а Гриффиндор занял второе место, Рейвенклов был на третьем, а Гаффлпафф – последний.

Этот порядок крепко держится на консолях PlayStation и Xbox. При этом Гриффиндор и Слизерин все еще очень близки друг к другу. Зато достижения Steam рассказывают другую историю:

Слизерин – 27,6%,

Рейвенклов – 22,9%,

Гриффиндор – 21,3%,

Хаффлпафф – 13,5%.

Нет реального объяснения, почему достижения Steam отличаются от данных, собранных PlayStation и Xbox. Но следует отметить, что есть время, чтобы данные изменились.

Всего через месяц Hogwarts Legacy выйдет на PS4 и Xbox One, открывая свои двери для миллионов поклонников, чтобы начать свое приключение в Хогвартсе.