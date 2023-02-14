Hogwarts Legacy побила рекорд, державшийся 22 года

Недавно выпущенная игра с открытым миром Hogwarts Legacy уже в первые дни имела огромные успехи в продажах. Она смогла побить рекорд Elden Ring, а также рекорд игр о Гарри Поттере, державшийся 22 года.

Также игра уже опередила продажи первой игры "Гарри Поттер и философский камень". К слову, в Hogwarts Legacy обнаружили интересную историческую неточность, связанную с Украиной.

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Рекорд Hogwarts Legacy

По меньшей мере, в Великой Британии физические продажи Hogwarts Legacy уже начали бить рекорды. Согласно отчету, это был самый большой запуск любой видеоигры о Гарри Поттере в Великой Британии, побив 22-летний рекорд продаж, установленный "Гарри Поттером и философским камнем" в далеком 2001 году.

Hogwarts Legacy не только побила 22-летний рекорд как дебют игры о Гарри Поттере, но и превзошла продажи Elden Ring в Великой Британии за первую неделю.

Физические продажи Hogwarts Legacy за первую неделю в Великой Британии на 80% превышают продажи Elden Ring. Это невероятный факт, если учесть, насколько велик был успех Elden Ring в это время в прошлом году, а также то, что новая игра о Гарри Поттере пока доступна лишь на трех платформах против пяти платформ Elden Ring.

Следует отметить, что общий объем продаж Hogwarts Legacy значительно выше, чем показывают данные о продажах в Великой Британии. Данные учитывают только физические продажи игры в Королевстве. Цифровые продажи не учитываются, как и продажи игры в остальном мире.