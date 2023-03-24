Большинство геймеров не завершают игру Hogwarts Legacy, – статистика

Среди поклонников начались серьезные дебаты по поводу популярности Hogwarts Legacy после того, как они увидели статистику игры. Похоже, что большинство геймеров так и не завершают игру.

Hogwarts Legacy казалась очень успешной с момента релиза в феврале, побив ряд рекордов по продажам. Но статистика по завершению игры вызвала серьезные дебаты среди поклонников о том, насколько успешна она на самом деле.

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Статистика прохождения Hogwarts Legacy

Хотя Hogwarts Legacy получила преимущественно положительные отзывы, что соответствует большому количеству продаж, популярность игры может сокращаться.

Первым признаком этого изменения является то, что количество игроков Hogwarts Legacy значительно упало с момента запуска игры. Некоторые поклонники утверждают, что это ожидаемое падение, поскольку Hogwarts Legacy – это одиночная игра, в которую большинство людей будут играть только один раз. Впрочем, статистика завершения не подтверждает даже эту теорию.

Пока процент завершения игры в Steam составляет лишь 25%, что удивило некоторых поклонников. Вместо того чтобы завершить Hogwarts Legacy и перейти к другим играм, большинство игроков бросают ее, так и не завершив.

Однако поклонники отметили, что большинство игр имеют низкий уровень завершения. Другие ролевые игры с открытым миром, как Skyrim, The Witcher 3 и Elden Ring, также имеют показатели прохождения в диапазоне 20% – 35%.