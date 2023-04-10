Как получить неограниченное время полета на метле в Hogwarts Legacy

Полеты на метле, пожалуй, являются наиболее распространенным и быстрым способом передвижения в игре Hogwarts Legacy. Впрочем, продолжительность полета на максимальной скорости ограничено.

Для тех, кто хочет передвигаться еще быстрее, есть трюк, дающий игрокам неограниченное время полета с максимальной скоростью на своих метлах.

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Трюк с метлой в Hogwarts Legacy

Несмотря на то, что полет на метле быстрый, игроки ограничены в том, как долго они могут поддерживать максимальную скорость их датчиком ускорения – желтой полоской, постепенно уменьшающейся, когда игроки используют функцию ускорения во время полета.

Игроки не смогут приобрести метлу, пока не посетят свой первый курс полетов, происходящий на относительно раннем этапе игры. Облетев Хогвартс с Эвереттом, они могут отправиться в Хогсмид и посетить Spintwitches Sporting Needs, чтобы приобрести метлу и начать летать.

Это гораздо быстрее, чем ходьба, и даже после разблокирования других скакунов это, вероятно, останется основным средством передвижения игрока в Hogwarts Legacy.

Во время полета на метле в Hogwarts Legacy на PlayStation игроки держат R2 (RT на Xbox и LShift на ПК), чтобы быстро лететь вперед. Для того чтобы двигаться быстрее, им нужно будет использовать часть своего датчика ускорения, нажав и удерживая L2 (LT на Xbox и щелчок левой кнопкой мыши на ПК).

Это приведет к тому, что указатель усиления в нижнем правом углу разрядится, но даст игроку поразительный всплеск скорости. Пройдет немного времени, прежде чем показатель ужесточения игрока полностью исчезнет, и он вынужден будет двигаться только с помощью R2, пока показатель усиления восстановится.

Чтобы ускорить путешествие по воздуху с помощью метлы, игроки могут использовать интересный трюк. Если игрок подлетит достаточно близко к земле, он заметит, что датчик его усиления начнет светиться и фактически начнет увеличиваться, даже если он использует усиление.

Игроки могут использовать это в свою пользу, просто пролетев близко к земле, чтобы поддерживать ускорение до бесконечности.