У главного героя Hogwarts Legacy нашли интересные совпадения с Волдемортом

Персонаж игрока в Hogwarts Legacy имеет некоторые удивительные параллели с главным злодеем франшизы – Лордом Волдемортом. Это заставляет совершенно по-новому взглянуть на игру.

Hogwarts Legacy от Avalanche Software была любовным письмом к франшизе, которое выполняло амбициозное обещание полностью реализуемого волшебного мира. Изображение мест соответствует книгам и фильмам о Гарри Поттере. Но особенно увлекает сходство черт характеров и тем повествования с оригиналом.

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Главный герой Hogwarts Legacy напоминает Волдеморта

Хотя логичным и очевидным было бы сравнение главного героя Hogwarts Legacy с Гарри Поттером, но, похоже, у него еще больше параллелей с Темным Лордом.

Погружение в Hogwarts Legacy следовало поставить во главу угла в списке приоритетов в дизайне. Ощущение проживания в этом мире, студента Хогвартса – это то, что студии пришлось создать для своего первого входа во франшизу.

Одним из хитрых проектов, реализуемых с этой целью, было сделать главного героя эдаким "чистым полотном". Имея туманную предысторию и свободу действий в диалоговых решениях, геймеры могут чувствовать себя непосредственным участником игры.

До пятого курса учения о прошлом главного героя Hogwarts Legacy мало что раскрывается. Несмотря на то, что они никогда не были очевидны, контекстные подсказки делают героя сиротой без связей с волшебным миром, прежде чем он открыл свой невероятный дар.

Это напоминает историю Лорда Волдеморта – Тома Реддла, который и сам был сиротой, изолированным от мира ведьм и волшебников, пока в годы своего становления не раскрыл свои исключительные способности.

Хотя неоднозначная предыстория в Hogwarts Legacy предназначена для того, чтобы игрок сам заполнял пробелы, в игре есть несколько признаков того, что это детство, напоминающее историю Волдеморта, было умышленным.

Другое природное сходство с Волдемортом – это мощная сила, которой обладают как злой колдун, так и главный герой Hogwarts Legacy. Вступить в Хогвартс с пятилетним дефицитом знаний, но сразу начать себя проявлять – это большое испытание.

Вместе с внеклассными умениями и хитростью, а также с древней магией Макгаффина, к которой может прикоснуться персонаж игрока, нельзя не без основания утверждать, что канонически главный герой является одним из самых одаренных студентов своей эпохи. Так же это можно сказать и о Волдеморте.