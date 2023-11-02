Hogwarts Mystery получит большое обновление и новые локации к Рождественским праздникам
Источник:Game Rant
Harry Potter: Hogwarts Mystery ждут большие обновления в течение ноября – декабря 2023 года. В частности, геймеры получат возможность поиграть в совершенно новой локации.
В ноябре игроки смогут почувствовать напряженные моменты с истории "Гарри Поттер и философский камень", а в декабре они смогут помочь профессору Дамблдору с некоторыми специальными задачами, а также отправятся с семьей Уизли в Румынию.
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Большие обновления Hogwarts Mystery
Harry Potter: Hogwarts Mystery, выпущенная в 2018 году студией Jam City, впоследствии оказалась любимой игрой для поклонников волшебного мира Гарри Поттера. В то время это была единственная игра, позволявшая геймерам создавать собственного персонажа и иметь несколько вариантов игры в стенах замка Хогвартс. Теперь игру ждет несколько интересных обновлений.
Обновление в ноябре:
- Праздничное событие факультета Рейвенклов.
- Одежда на тему Magical Milestones к теме Дня Благодарения.
- Семейный праздник в Хогвартсе.
- Эксклюзивные предложения Черной пятницы.
- Ограниченный по времени множитель основной задачи.
- Ряд канонических моментов из "Гарри Поттера и философского камня".
Геймплейный трейлер игры Hogwarts Mystery: смотрите видео
Обновление в декабре:
- Помогите профессору Дамблдору выполнить квест на праздничную тему.
- Посетите Румынию с семьей Уизли.
- Специальные вознаграждения за вход в систему "12 дней до Рождества".