Hollow Home – игра в стиле Disco Elysium о Мариуполе во время войны получила две награды

Фестиваль Indie Cup Ukraine 2023 от GPT Media представил победителей в нескольких номинациях. Две награды получил проект Hollow Home, рассказывающий о жизни в оккупированном россиянами Мариуполе.

Благотворительный фестиваль украинских инди-игр объявил победителей в 5 номинациях и среди них оказалась интересная изометрическая RPG Hollow Home.

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Проект от Twigames, который называют смесью таких известных успешных видеоигр как Disco Elysium и This War of Mine, одержал победу в категориях "Выбор критиков" и "Самая перспективная игра".

Hollow Home рассказывает историю 14-летнего Максима, которому приходится выживать в разрушенном россиянами городе.

Игровой процесс Hollow Home будет опираться на диалоги и сюжет. Разработчики отмечают, что в игре вы не увидите сцены насилия, ведь проект концентрируется на том, чтобы показать ужасные последствия войны, а не "ее кровавые подробности".

Трейлер игры – смотреть видео

Также награды получили следующие проекты: