Hollow Home – игра в стиле Disco Elysium о Мариуполе во время войны получила две награды
Источник:Indie Cup Ukraine 2023
Фестиваль Indie Cup Ukraine 2023 от GPT Media представил победителей в нескольких номинациях. Две награды получил проект Hollow Home, рассказывающий о жизни в оккупированном россиянами Мариуполе.
Благотворительный фестиваль украинских инди-игр объявил победителей в 5 номинациях и среди них оказалась интересная изометрическая RPG Hollow Home.
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Проект от Twigames, который называют смесью таких известных успешных видеоигр как Disco Elysium и This War of Mine, одержал победу в категориях "Выбор критиков" и "Самая перспективная игра".
Hollow Home рассказывает историю 14-летнего Максима, которому приходится выживать в разрушенном россиянами городе.
Игровой процесс Hollow Home будет опираться на диалоги и сюжет. Разработчики отмечают, что в игре вы не увидите сцены насилия, ведь проект концентрируется на том, чтобы показать ужасные последствия войны, а не "ее кровавые подробности".
Трейлер игры – смотреть видео
Также награды получили следующие проекты:
- Номинация "Новая надежда" – Blessed Burden
- Номинация "Самая ожидаемая игра" – Oberty
- Номинация "Выбор сообщества" – Through the Nightmares