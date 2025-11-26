В детстве все мечтали вырасти и стать похожими на героев любимых фильмов или видеоигр. Подобное удалось Тарасу Цимбалюку, по крайней мере так считает его тезка-стендапер, который сравнил актера с персонажем GTA San Andreas, информирует 24 Канал со ссылкой на Тараса Яремия в threads.

Интересно Стало известно, что было в переписке уволенных работников Rockstar

Цимбалюк вылитый CJ из GTA San Andreas?

Пока поклонники шоу Холостяк, затаив дыхание, ожидают развязки 14 сезона, его главный герой – Тарас Цимбалюк стал предметом неожиданного обсуждения в соцсетях.

Комик Тарас Яремий подметил сходство известного украинского актера на протагониста легендарной видеоигры GTA San Andreas: Карла Джонсона, более известного как СиДжей.

Сообщение Яремия / Скриншот с threads

Многие пользователи согласились с наблюдением юмориста, дополнив его пост остроумными комментариями и дополнительными фото, что только подчеркивают сходство.

Еще одно доказательство сходства / Скриншот с threads @yuliana_menyaisya

Хотя нашлись и те, кто отверг сравнение.

В частности, пользователь @olexandr_bulat заверил, что Цимбалюк больше напоминает другого героя той же игры – главу мексиканской мафии Цезаря.

Или все же другой герой? / Скриншот из threads @olexandr_bulat

Так или иначе, ситуация изрядно насмешила как рядовых юзеров threds, так и фанатов GTA.

Что известного о Тарасе Цимбалюке?