Продолжение Horizon Forbidden West задержится: разработчики выбрали другой приоритет

Разработка триквела Horizon Forbidden West продлится еще несколько лет, поскольку студия Guerrilla Games сосредоточила основные ресурсы на другом проекте. Из-за перераспределения команды и запуска мультиплеерной игры релиз следующего приключения Элой существенно откладывается.

По оценкам источников Kotaku, фанатам стоит готовиться к ожиданию, которое может затянуться до появления нового поколения игровых консолей.

Какие планы на будущее серии и почему Horizon 3 не в приоритете?

Репортер издания Kotaku Итан Гах, ссылаясь на собственные источники, сообщил о текущем состоянии разработки следующей части франшизы Horizon. Несмотря на то, что Guerrilla Games официально подтвердила работу над продолжением еще в 2023 году, сейчас студия активно развивает кооперативную игру-сервис под названием Horizon Hunters Gathering.

Именно этот проект, по словам журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, забрал на себя большинство разработчиков студии, поскольку Sony стремится получить новый многопользовательский хит.

Так когда следует ждать новую Horizon?

Из-за такой смены внутренних приоритетов Horizon 3 находится на достаточно ранних этапах производства. Инсайдеры прогнозируют, что до выхода игры осталось от трёх до пяти лет. Такой длительный цикл разработки повышает вероятность того, что проект появится уже непосредственно на PlayStation 6.

Напомним, предыдущая часть Forbidden West вышла в феврале 2022 года на PS4 и PS5, а позже, вместе с сюжетным дополнением Burning Shores, стала доступной для пользователей ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.

Параллельно с основной серией корейская компания NCSoft по лицензии Sony работает над ролевым MMO-экшеном Horizon Steel Frontiers, который готовят для смартфонов и компьютеров.