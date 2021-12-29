Художник показал, как могла бы выглядеть игра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5

Оригинальной работой поделился в сети поклонник игры TES V: Skyrim. Он показал, как могла бы выглядеть эта видеоигра, если бы ее создавали на игровом движке Unreal Engine 5.

Несколько недель назад компании Epic Games и Warner Bros. представили The Matrix Awakens – техническую демоверсию, которая была создана на Unreal Engine 5. Поклонникам видеоигр она очень понравилась, а потому все они снова заговорили о высоком потенциале этого игрового движка.

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Доказать это попробовал и художник Кристиан Гомм, работающий в исландской студии Myrkur Games. Этот энтузиаст показал, как выглядела бы игра The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5, а если точнее, то местный поселок с названием Ривервуд. Кристиан рассказал, что взялся за воссоздание этой локации, потому что это одно из самых любимых его мест.

Художник отметил, что основная часть работы была выполнена с помощью фотограмметрии. Для воспроизведения локаций он использовал собственные ассеты, а также текстуры из пакета Megascans. Елки он взял из набора для дизайнеров UE Marketplace, а вот сосны художник создал с помощью технологии SpeedTree. Также он использовал систему виртуализированной геометрии Nanite.

Видеоигра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5 / Фото из ресурса ArtStation

Художник рассказал, что основную работу проделал всего за несколько дней. Правда, после этого он долгое время работал над разнообразными небольшими деталями.

Напоследок отметим, что пользователям сети очень понравилась работа Кристиана Гомма, а оригинальная запись уже собрала около 150 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Также стоит добавить, что на его ютуб-канале можно найти еще несколько работ по этой теме.

Как могла бы выглядеть игра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5: видео