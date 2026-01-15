"Убийца" Minecraft: ролевая песочница Hytale наконец-то вышла и сразу обрела популярность

После семи лет ожидания и драматического спасения от закрытия, амбициозная песочница Hytale официально вышла в раннем доступе на ПК. Разработчики из Hypixel Studios представили свой проект как масштабную RPG с блочной графикой, напоминающей Minecraft.

Игра уже доступна через собственный лаунчер, несмотря на то, что ее разработку официально отменили всего за полгода до этого релиза. Она уже даже успела поставить немалый рекорд – с момента релиза в игру играют более 2,8 миллиона пользователей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на блог разработчиков Hytale.

Смотрите также Эти 10 игр называли лучшими за последние 10 лет

Каким был сложный путь Hytale к релизу?

Создание Hytale началось еще в 2015 году. Первоначальной целью было объединить популярные мини-игры сервера Hypixel в Minecraft в отдельную полноценную ролевую песочницу. Официальный анонс проекта состоялся в 2018 году, а дебютный трейлер вызвал настоящий фурор, собрав более 62 миллионов просмотров.

В 2020 году студию приобрела компания Riot Games, однако в июне 2025 года она неожиданно отменила игру и расформировала команду. Ситуацию спас соучредитель Саймон Коллинс-Лафламм, который в ноябре того же года выкупил права на интеллектуальную собственность и возобновил разработку.

13 января 2026 года игра стала доступной для пользователей. На старте Hytale предлагается в трех изданиях:

стандартном за 20 долларов,

Supporter за 35 долларов,

и Cursebreaker за 70 долларов для тех, кто стремится максимально поддержать разработчиков.

Текущая версия является "сырой" и содержит баги, однако уже предлагает режимы творчества, исследования, поддержку многопользовательской игры и модификаций. Приключенческий режим и социальные функции, например позиционный голосовой чат, появятся позже.

Несмотря на незавершенность, запуск стал чрезвычайно успешным: количество одновременных игроков достигло почти 3 миллионов.



Саймон сообщил о 2,8 миллиона пользователей в игре, а потом их стало еще больше / Фото Simon

Трейлер Hytale – смотрите видео:

Саймон Коллинс-Лафламм заявил о готовности финансировать проект в течение следующих десяти лет, причем фанаты благодаря предзаказам уже оплатили первые два года дальнейшей разработки. Перевод игры на другие языки разработчики обещают добавить в будущих обновлениях.