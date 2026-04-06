Новая игра, где вам нужно стать Иисусом, получила отличные отзывы

Любая попытка художественного переосмысления историй об Иисусе Христе неизбежно сталкивается с риском возникновения споров, ведь независимо от формы подачи всегда найдутся люди, недовольные интерпретацией событий, описанных в канонической фэнтези-антологии. Именно поэтому игра "I Am Jesus Christ" вызвала немало опасений относительно негативной реакции.

Масла в огонь подливало то, что релиз состоялся во время пасхальных выходных. Тем не менее разработчикам из Space Boat Studios удалось справиться с этой сверхсложной задачей, представив продукт, который пришелся по душе значительной части игрового сообщества, пишет TheGamer.

Смотрите также Экранизация Mass Effect еще даже не вышла, но уже разделила геймеров

Как игроки реагируют на новый проект об Иисусе?

Хотя количество одновременных пользователей в первые дни после запуска было не слишком большим – пиковый показатель достиг 472 игроков в Страстную пятницу – общее восприятие игры оказалось удивительно теплым.

На платформе Steam проект получил официальный статус "Очень одобрительные". Статистика свидетельствует о том, что 86 процентов из 552 пользователей, которые оставили свои рецензии, остались в восторге от возможности буквально обуть сандалии Спасителя и пройти его путь в виртуальном мире.

Для многих игроков этот проект стал реализацией давнего желания увидеть полноценную ролевую игру, основанную на библейских текстах. Пользователи отмечают, что разработчикам удалось создать глубокий нарратив, благодаря которому история Христа ощущается максимально остро и эмоционально.

Это не просто игра, а интерактивный опыт, который позволяет по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. Один из игроков, который воспитывался в католической семье, поделился мнением, что такой формат был бы чрезвычайно полезным в его детстве, когда традиционные церковные уроки казались скучными и неинтересными.

Игровой процесс предлагает пользователям не только наблюдать за всем известными историями, но и принимать в них непосредственное участие. Игроки могут помогать нуждающимся, творить чудеса и видеть мир глазами Иисуса.

Интересно, что разработчики внедрили специальную шкалу веры, которая непосредственно связана с выполнением божественных деяний. Однако самым большим сюрпризом для многих стало наличие элементов паркура, которые напоминают механики из серии "Assassin's Creed". Хотя в Библии вряд ли можно найти упоминания о подобных акробатических трюках, эти геймплейные решения добавляют игре динамики и современности.

Несмотря на то, что на старте проект не смог преодолеть отметку в 500 одновременных пользователей, эксперты видят в нем большой долгосрочный потенциал.