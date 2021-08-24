Идеальный сиквел: в сети появились первые оценки видеоигры Psychonauts 2

Видеоигра Psychonauts 2 уже получила первые оценки от различных изданий. Большинству игра понравилась, а в целом сейчас она получает очень высокие оценки от критиков.

Уже 25 августа состоится релиз оригинального платформера Psychonauts 2. Поэтому еще вчера разработчики сняли эмбарго на обзоры, а в сети сразу же начали появляться первые оценки этой видеоигры.

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Например, на агрегаторе рецензий Metacritic видеоигру Psychonauts 2 уже успело оценить немало изданий. В целом критики очень тепло встретили этот проект, а в среднем он получает 89 баллов из 100 на PC (30 обзоров), а на Xbox Series X – 87 баллов (48 обзоров). Стоит добавить, что на другие версии этой игры пока еще очень мало обзоров. На Opencritic в этой видеоигры сейчас 88 баллов (91 обзор), а рекомендуют ее 98% критиков. Стоит добавить, что первая часть получила похожие оценки от прессы (86 - 87 баллов).

Критики сходятся во мнении, что разработчики из Double Fine создали идеальный сиквел. Особенно они отмечают сюжет, персонажей, дизайн уровней, юмор, а также визуальную составляющую игры. В целом журналисты уверены в том, что Psychonauts 2 должна понравиться не только фанатам первой части, но и новичкам. Также критики похвалили разработчиков за то, что они коснулись различных серьезных тем (депрессия или алкоголизм).

Критикуют игру за небольшие технические недостатки, неудобное переключение способностей, боевую систему, а также за простой игровой процесс (проходится очень легко). Но в целом негативные обзоры вообще отсутствуют, а ни одно издание пока не выставило игре оценку менее 70 баллов. Напоследок стоит отметить, что уже завтра Psychonauts 2 выйдет на PC, PlayStation и Xbox. А также она сразу же будет доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Сюжетный трейлер видеоигры Psychonauts 2: видео