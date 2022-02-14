Идеальный сиквел: в сети появились первые оценки видеоигры Horizon Forbidden West

Профильные издания уже успели выставить свои оценки видеоигре Horizon Forbidden West. В целом сиквел им очень понравился, а некоторые даже называют его идеальным.

Уже 18 февраля состоится долгожданный релиз видеоигры Horizon Forbidden West, которую разработала студия Guerrilla Games. Мы на Games24 уже рассказывали об этом амбициозном проекте, а потому сегодня предлагаем вам ознакомиться с первыми его оценками.

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Оценки Horizon Forbidden West

Сразу же стоит отметить, что эмбарго на публикацию обзоров спало сегодня ночью, а потому в сети уже можно найти немало соответствующих материалов. Например, на агрегаторе рецензий OpenCritic в игры Horizon Forbidden West сейчас 89 баллов из 100 (102 обзора), а рекомендуют ее сразу 95% критиков. Аналогичная ситуация и на Metacritic, правда, там насчитали всего 93 обзора видеоигры.

Получается, что в целом журналисты очень тепло встретили новый проект Guerrilla Games. Следует отметить, что идентичную оценку от критиков получила и первая часть. На OpenCritic у игры Horizon Zero Dawn сейчас 89 баллов, а рекомендует ее 94% обозревателей.

Плюсы и минусы Horizon Forbidden West

Критики сходятся во мнении, что это почти идеальный сиквел. Они отмечают, что у разработчиков получилось развить большинство идей оригинала. По их мнению, к плюсам видеоигры можно отнести: увлекательный сюжет, колоритных персонажей, продуманные дополнительные задания, разнообразие роботов, огромный открытый мир, хорошую боевую систему и качественную визуальную составляющую.

А вот критикуют Horizon Forbidden West за небольшие технические недостатки и отсутствие существенных изменений. По мнению некоторых журналистов, те вещи, которые поражали и удивляли раньше, в сиквеле работают уже не так эффективно.

Напоследок отметим, что видеоигра Horizon Forbidden West выйдет только на консоли PlayStation. Базовое издание для PS4 стоит 1999 гривен, а для PS5 – 2299 гривен.

Сюжетный трейлер видеоигры Horizon Forbidden West: видео