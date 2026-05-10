За кого болеть на IEM Atlanta 2026 CS2 – все украинцы, которые выступят на масштабном турнире

IEM Atlanta 2026 станет последним крупным турниром перед Мейджором в Кельне, поэтому для команд это шанс набрать форму перед главным соревнованием года. Кто из украинцев сыграет в США – в материале.

Фанаты Counter-Strike 2 все ближе к одному из главных турниров года, а замечательным разогревом для него станет IEM Atlanta 2026, сообщает 24 Канал.

Стоит внимания Подняться со дна: NAVI креативно представили форму для Чемпионата мира по киберспорту

В каком формате пройдет IEM Atlanta 2026?

Фанатов киберспорта встретит привычная швейцарская система с Single Elimination в плей-офф турнира и матчем за третье место.

Соревнование начнется 11 мая с матчей группового этапа, где 16 лучших команд мира по рейтингу VRS будут распределены на 2 группы.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Из каждой восьмерки дальше попадут 3 коллектива – победители "нижней" сетки и обе команды из финала "верхней". То есть у всех будет шанс только на 1 поражение.

При этом триумфаторы "верхних" сеток попадут сразу в полуфинал плей-офф.

Схема группы A / Скриншот с HLTV

Матчи будут проходить в формате BO3 (3 карты до 2 побед) и только финал станет длиннее и даст командам возможность при необходимости сыграть 5 карт (BO5), сообщает Liquipedia.

Событие пройдет в Georgia World Congress Center, а общий призовой фонд составит 1 миллион долларов, информирует ESL.

Финал состоится уже 17 мая в 21:15 по киевскому времени.

Кто из украинцев сыграет на турнире?

Среди 80 основных киберспортсменов, что выступят на соревновании, большую долю займут украинские игроки.

Представителей нашей страны в США будет аж 11, что составляет 13,75% от всех участников.

Распределены они среди 5 команд. Поэтому, для украинских болельщиков интересными для наблюдений станут такие коллективы:

BC.Game – в рядах которой выступает Александр "s1mple" Костылев.

– в рядах которой выступает Александр "s1mple" Костылев. B8 – мононациональный состав украинской организации где играют: Алексей "alex666" Ярмощук, Андрей "npl" Кухарский, Артем "kensizor" Капран, Дмитрий "esenthial" Цвир и Даниил "s1zzi" Винник.

– мононациональный состав украинской организации где играют: Алексей "alex666" Ярмощук, Андрей "npl" Кухарский, Артем "kensizor" Капран, Дмитрий "esenthial" Цвир и Даниил "s1zzi" Винник. FUT – бывшие NAVI Junior, которые не так давно выиграли свой первый "серьезный" турнир. За них выступают Никита "cmtry" Самолетов и Дмитрий "dem0n" Мирошниченко.

– бывшие NAVI Junior, которые не так давно выиграли свой первый "серьезный" турнир. За них выступают Никита "cmtry" Самолетов и Дмитрий "dem0n" Мирошниченко. Passion UA – организация владельцем которой является футболист "Аякса" Александр Зинченко. В ее рядах тоже двое украинцев: Виктор "sdy" Оруджев и Владислав "Kvem" Король.

– организация владельцем которой является футболист "Аякса" Александр Зинченко. В ее рядах тоже двое украинцев: Виктор "sdy" Оруджев и Владислав "Kvem" Король. NAVI – с Валерием "b1t" Ваховским и Игорем "w0nderful" Ждановым.

Когда смотреть дебютные поединки "наших"?

Все вышеуказанные коллективы дебютируют сразу на старте турнира, то есть в понедельник, 11 мая.

При этом судьба столкнула в первом же раунде NAVI и Passion UA, матч которых, вероятно, будет самым интересным для украинских зрителей и начнется в 23:30 по киевскому времени.

Откроет же IEM Atlanta 2026 поединок B8 – BetBoom в 18:30.

О 21:00 стартуют сразу два интересных матча: BC.Game – Vitality и FUT – NRG, информирует HLTV.

Интересные факты о турнире:

Кроме очевидной главной интриги, масштабный праздник киберспорта имеет еще несколько интересностей чтобы удивить зрителей.

В частности:

IEM Atlanta 2026 станет первым в истории турниром серии Intel Extreme Masters в этом городе. Ранее ESL проводила подобные "ивенты" только в Катовице, Кельне, Рио и Далласе, сообщает Dreamhack.

В 2026 ESL изменила систему выплат призовых и отныне куда большая часть официально достанется организациям, а не игрокам напрямую, информирует Blast.tv.

Passion UA зарегистрировала на турнир в качестве замены, владельца организации и футболиста сборной Украины Александра Зинченко, информирует HLTV.

В общем, все аналитики ожидают от IEM Atlanta 2026 невероятного зрелища, ведь это последний крупный турнир перед IEM Cologne Major 2026, поэтому коллективы имеют хорошую возможность прийти в свою топовую форму.