Организаторы IEM Beijing 2026 объявили состав участников, но в списке отсутствует одна из ключевых команд

Организаторы IEM Beijing 2026 объявили список приглашенных команд, однако два мировых гиганта неожиданно отказались от участия. Пока Natus Vincere и Falcons готовятся к поездке в Китай, фанаты обсуждают громкое решение бывших чемпионов пропустить престижный турнир.

Кто поборется за миллион в Пекине

Список участников IEM Beijing 2026 возглавила команда Falcons. Вместе с ними за призовой фонд в размере 1,25 миллиона долларов будут бороться MOUZ и украинская организация Natus Vincere. Также свое участие подтвердили бразильцы из FURIA – чемпионы прошлогоднего IEM Chengdu, а также Legacy, BetBoom, G2 и Aurora. Об этом пишет издание HLTV.

Самой большой неожиданностью стал отказ Team Vitality и россиян из Spirit от глобальных приглашений на основе рейтинга Valve (VRS). Если Spirit пока не раскрыли подробностей своего решения, то Vitality уже опубликовали официальное заявление. Причиной стали семейные обстоятельства лидеров команды – капитана Дена "apEX" Мадесклера и Уильяма "mezii" Мерримана. Оба игрока уходят в декретный отпуск.

Нашим приоритетом номер один является поддержка игроков, чтобы они могли провести необходимое время со своими семьями в этот уникальный момент жизни,

– прокомментировал представитель Team Vitality в официальном заявлении на платформе X.

Приоритет на Major и новые претенденты

Клуб решил не ехать на турнир с заменой, поскольку это ограничивает время на тренировки. Вместо этого организация сосредоточится на ивентах, где сможет выступить полным составом для завоевания важных очков рейтинга VRS перед главным турниром сезона.

Мейджоры остаются нашей главной целью на профессиональной сцене, и мы сделаем все возможное, чтобы завоевать четвертый титул и поднять трофей в Сингапуре,

– заявила организация Team Vitality.

Места Vitality и Spirit в списке приглашенных заняли PARIVISION и FaZe. Региональное представительство обеспечат Liquid из Северной Америки, 9z из Южной Америки и The MongolZ из Азии.

Что еще три вакантных места будут определены по итогам квалификаций: одно для азиатского региона и два для европейского.

Несмотря на отсутствие некоторых лидеров, турнир в Пекине обещает стать одним из самых ярких событий 2026 года благодаря солидному призовому фонду и звездным участникам.