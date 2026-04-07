IEM Cologne Major определил все команды: кто из украинцев едет на турнир

Обнародован полный список коллективов, которые примут участие в долгожданном IEM Cologne 2026 Major. Среди тридцати двух лучших команд мира оказались сразу три украинские организации, которые готовятся продемонстрировать свою мощь на международной арене. Ситуация в таблице обещает ожесточенную борьбу.

Кто поедет на мейджор?

Завершение последних локальных LAN-турниров расставило все точки в вопросе формирования списка приглашённых на IEM Cologne 2026 Major. Последние две недели выдались чрезвычайно напряженными для многих топовых коллективов, поскольку дедлайн для получения инвайтов был установлен на 6 апреля. Такие команды, как BIG, HEROIC, SINNERS и Gaimin Gladiators, которые не имели гарантированных мест, были вынуждены бороться за свое право на участие в соревнованиях в последний момент, пишет Insider Gaming.

Самой большой сенсацией отборочного этапа стал провал известного коллектива FaZe Clan. В решающем противостоянии на турнире HLC Belgrade PRO 2026 команда уступила немецкой организации BIG, что автоматически лишило их шансов на поездку в Кельн. Это поражение открыло путь для чешского состава SINNERS, который сумел запрыгнуть в последний вагон и получить свой слот на чемпионате.

Не менее драматичной была ситуация в американском регионе, где Liquid едва опередили Passion UA после поражения последних в Риге. Также напряжение царило в Азии: Lynn Vision в ожесточенной борьбе за место на Major обошли конкурентов из SemperFi.

Украинцы на турнире

Украинское представительство на турнире выглядит довольно солидно. Три организации, основанные в Украине, начнут свой путь на разных этапах соревнований.

На третьем этапе (Stage 3), будут бороться Natus Vincere. Команда включает двух украинцев среди игроков и украинского тренера.

Второй этап (Stage 2) встретит команду Monte. Команда пока не имеет ни одного украинца в составе, а потому по правилам считается просто европейским составом.

Путь с самого начала, с первого этапа (Stage 1), будет преодолевать коллектив B8, все игроки которого являются украинцами.

Полный список команд

Общее распределение сил по этапам выглядит следующим образом:

На третьем этапе, кроме NAVI, будут соревноваться европейские гранды Vitality, MOUZ и Falcons, российские PARIVISION и Aurora, бразильская FURIA, а также монгольский коллектив The MongolZ.

Второй этап объединил Spirit, Astralis, G2 и FUT от Европы, а также Monte. Американский регион здесь будут представлять 9z, paiN и Legacy.

Первый этап собрал наибольшее количество участников, среди которых GamerLegion, BIG, BetBoom, HEROIC, SINNERS. Азиатский регион делегировал TYLOO, Lynn Vision, FlyQuest и THUNDER dOWNUNDER. От Америки на старт выйдут M80, NRG, Sharks, Gaimin Gladiators, MIBR и Liquid, показывают данные HLTV.

Стоит отметить, что Северная Америка показала слабый результат, завоевав лишь три из десяти доступных квот своего региона, тогда как остальные семь мест достались командам из Южной Америки.

Изменения в правилах

Организаторы из ESL подготовили важное изменение в правилах проведения турнира. Все матчи в формате Swiss (швейцарская система) теперь будут проходить по системе "Best of 3" (до двух побед). Решение полностью отказаться от матчей "Best of 1" имеет целью уменьшить фактор случайности и обеспечить выход в плей-офф действительно сильнейших команд.

Турнир начнется уже 2 июня, по данным Liquipedia. Однако получение приглашения еще не гарантирует окончательного участия. Команды должны подтвердить свое согласие и вовремя решить все вопросы с визами.

Проблема с документами уже неоднократно мешала киберспортсменам в этом году. Если кто-то из участников не сможет прибыть на место проведения из-за визовых трудностей, их места займут следующие в рейтинге Valve организации: Alliance для Европы, BESTIA для Америки и SemperFi для Азии.