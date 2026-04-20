Одолели NAVI и 14 других команд: кто победил на IEM Rio 2026

В бразильском Рио-де-Жанейро завершился один из самых значимых турниров сезона Counter-Strike 2. Финальное противостояние не только определило сильнейшую команду чемпионата, но и зафиксировало рекорд, который в очередной раз подтвердил иерархию топовых коллективов мира.

Кто победил на IEM Rio 2026?

Киберспортивный мир стал свидетелем очередного триумфа французской организации Team Vitality, которая одержала победу на турнире Intel Extreme Masters Rio 2026. В решающем поединке, состоявшемся 19 апреля 2026 года, игроки встретились с Team Spirit и продемонстрировали абсолютное преимущество, завершив серию с разгромным счетом 3:0, пишет 24 Канал.

Эта победа принесла команде не только 295 тысяч долларов призовых за сам турнир, но и сделала их первыми в истории двукратными обладателями престижной премии ESL Grand Slam, отмечает Gameinside.

Mirage

Путь к титулу был насыщенным. Финальная серия началась на карте Mirage, где Team Spirit сначала захватили инициативу, поведя в счете 5:1 на стороне атаки. Однако Vitality сумели стабилизировать оборону и выровнять положение до перерыва, пишет HLTV. Во второй половине борьба обострилась: Spirit снова были впереди со счетом 11:8, но не смогли удержать преимущество, что привело к овертаймам. Именно там свое мастерство продемонстрировал эстонский игрок Робин Кул, известный как ropz. Его серия критически важных убийств позволила Vitality вырвать победу на первой карте со счетом 16:13.

Nuke

На второй карте, Nuke, сценарий повторился. Team Spirit уверенно защищались и завершили первую половину с преимуществом 8:4. Однако критическая ошибка во втором игровом отрезке, когда Spirit проиграли раунды против пистолетов соперника, перечеркнула их усилия. Vitality мгновенно перехватили инициативу и довели карту до победы - 13:10.

Dust II

Третья локация, Dust II, стала формальностью. Vitality доминировали с самого начала, поведя 5:0. Несмотря на отдельные яркие моменты от молодого таланта Spirit, Даниила "donk" Кришковца, который пытался спасти ситуацию, Vitality уверенно закрыли карту со счетом 13:5.

Капитан Vitality, Дан apEX Мадесклер, после завершения матча подчеркнул, что успех команды базируется на ежедневной тяжелой работе и стремлении быть на шаг впереди конкурентов. В то же время он заметил, что даже при условии победы 3 – 0 команда допускала ошибки, которые его разозлили, ведь коллектив всегда стремится к идеальной игре.

Кто стал MVP?

Отдельного внимания заслуживают индивидуальные достижения игроков. Матье "ZywOo" Эрбо в очередной раз доказал свой статус легенды, получив награду MVP турнира. Для него это уже 31-я подобная награда в карьере, что позволило ему опередить Александра "s1mple" Костылева, у которого в активе 21 награда.

Также историческое достижение покорилось Робину "ropz" Кулу, который стал первым игроком в мире, выигравшим Grand Slam трижды (один раз в составе FaZe Clan и дважды с Vitality), сообщает Sportarena.

Что означает эта победа для Vitality в целом?

Триумф в Рио стал для Vitality четвертым большим титулом подряд в 2026 году после побед на чемпионатах в Кракове, Клуж-Напоке и весеннем турнире BLAST. Чтобы получить главный приз Grand Slam в размере 1 миллиона долларов, команда должна была выиграть четыре турнира от ESL в рамках окна из десяти соревнований. В этот список вошли победы на IEM Dallas 2025, ESL Pro League Season 22, IEM Krakow 2026 и, наконец, IEM Rio 2026.

Что касается других участников, то третье место на турнире заняла команда Team Falcons, которая переиграла FURIA со счетом 2 – 0. Украинские болельщики следили за выступлениями Natus Vincere, которые, к сожалению, уступили будущим чемпионам Vitality еще на стадии четвертьфинала. Другие украинские коллективы, Passion UA и B8, закончили свой путь на соревнованиях еще во время группового этапа.