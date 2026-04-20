Хто переміг на IEM Rio 2026?

Кіберспортивний світ став свідком чергового тріумфу французької організації Team Vitality, яка здобула перемогу на турнірі Intel Extreme Masters Rio 2026. У вирішальному поєдинку, що відбувся 19 квітня 2026 року, гравці зустрілися з Team Spirit і продемонстрували абсолютну перевагу, завершивши серію з розгромним рахунком 3:0, пише 24 Канал.

Дивіться також Відома організація покинула сцену Dota 2 лише через два місяці після повернення

Ця перемога принесла команді не лише 295 тисяч доларів призових за сам турнір, а й зробила їх першими в історії дворазовими володарями престижної премії ESL Grand Slam, зазначає Gameinside.

Mirage

Шлях до титулу був насиченим. Фінальна серія розпочалася на карті Mirage, де Team Spirit спочатку захопили ініціативу, повівши в рахунку 5:1 на боці атаки. Проте Vitality зуміли стабілізувати оборону та вирівняти становище до перерви, пише HLTV. У другій половині боротьба загострилася: Spirit знову були попереду з рахунком 11:8, але не змогли втримати перевагу, що призвело до овертаймів. Саме там свою майстерність продемонстрував естонський гравець Робін Кул, відомий як ropz. Його серія критично важливих вбивств дозволила Vitality вирвати перемогу на першій карті з рахунком 16:13.

Nuke

На другій карті, Nuke, сценарій повторився. Team Spirit впевнено захищалися та завершили першу половину з перевагою 8:4. Однак критична помилка у другому ігровому відрізку, коли Spirit програли раунди проти пістолетів суперника, перекреслила їхні зусилля. Vitality миттєво перехопили ініціативу та довели карту до перемоги — 13:10.

Dust II

Третя локація, Dust II, стала формальністю. Vitality домінували з самого початку, повівши 5:0. Попри окремі яскраві моменти від молодого таланту Spirit, Данила "donk" Кришковця, який намагався врятувати ситуацію, Vitality впевнено закрили карту з рахунком 13:5.

Капітан Vitality, Дан apEX Мадесклер, після завершення матчу підкреслив, що успіх команди базується на щоденній важкій праці та прагненні бути на крок попереду конкурентів. Водночас він зауважив, що навіть за умови перемоги 3 – 0 команда припускалася помилок, які його розлютили, адже колектив завжди прагне до ідеальної гри.

Хто став MVP?

Окремої уваги заслуговують індивідуальні досягнення гравців. Матьє "ZywOo" Ербо вкотре довів свій статус легенди, отримавши нагороду MVP турніру. Для нього це вже 31-ша подібна відзнака в кар'єрі, що дозволило йому випередити Олександра "s1mple" Костилєва, у якого в активі 21 нагорода.

Також історичне досягнення підкорилося Робіну "ropz" Кулу, який став першим гравцем у світі, що виграв Grand Slam тричі (один раз у складі FaZe Clan та двічі з Vitality), повідомляє Sportarena.

Що означає ця перемога для Vitality загалом?

Тріумф у Ріо став для Vitality четвертим великим титулом поспіль у 2026 році після перемог на чемпіонатах у Кракові, Клуж-Напоці та весняному турнірі BLAST. Щоб отримати головний приз Grand Slam у розмірі 1 мільйона доларів, команда мала виграти чотири турніри від ESL у межах вікна з десяти змагань. До цього списку увійшли перемоги на IEM Dallas 2025, ESL Pro League Season 22, IEM Krakow 2026 та, нарешті, IEM Rio 2026.

Щодо інших учасників, то третє місце на турнірі посіла команда Team Falcons, яка переграла FURIA з рахунком 2 – 0. Українські вболівальники стежили за виступами Natus Vincere, які, на жаль, поступилися майбутнім чемпіонам Vitality ще на стадії чвертьфіналу. Інші українські колективи, Passion UA та B8, закінчили свій шлях на змаганнях ще під час групового етапу.