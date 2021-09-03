А игра еще даже не вышла: разработчики Call of Duty: Vanguard оказались в центре скандала

Геймеры из Новой Зеландии раскритиковали разработчиков видеоигры Call of Duty: Vanguard. Дело в том, что последние сделали австралийцем национального героя этой островной страны.

Несколько недель назад компания Activision официально представила новую часть в популярной серии Call of Duty. В целом разработчики просто показали первый трейлер, а также поделились интересными деталями. Правда, даже этого хватило для того, чтобы оказаться в центре очень неприятной ситуации.

Представление новой части Первый трейлер, дата выхода, цена и другие детали: Activision представила Call of Duty: Vanguard

Итак, стоит начать с того, что в Call of Duty: Vanguard будет сразу четыре протагониста. Разработчики также уже успели отметить, что в этих героев есть реальные исторические прототипы. Одним из таких персонажей является Лукас Риггс, а его реальным прототипом стал Чарльз Апхэм, который является национальным героем Новой Зеландии. Дело в том, что Чарльз единственный солдат в истории, который дважды был награжден Крестом Виктории, а это высшая награда в Великобритании.

В реальности он родился и вырос на территории Новой Зеландии, но в Call of Duty: Vanguard его почему-то сделали австралийцем. А самое интересное, что разработчики изменили гражданство только ему, а других трех протагонистов они решили не трогать. Понятно, что подобные действия Sledgehammer Games очень не понравились геймерам из Новой Зеландии. А потому представители местного издания Newshub решили обратиться за комментариями к разработчикам видеоигры.

Последние подтвердили, что Чарльз Апхэм действительно является реальным прототипом Лукаса Риггса. Правда, они так и не отметили, почему же решили изменить гражданство только этому персонажу. В целом представители Sledgehammer Games лишь еще раз напомнили, что собираются рассказывать выдуманную историю, хотя и основанную на реальных событиях.

Понятно, что такой ответ вряд ли понравится геймерам из Новой Зеландии, а потому очень вероятно, что эта история еще будет иметь какое-то продолжение. Напоследок стоит отметить, что релиз Call of Duty: Vanguard состоится уже 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox.

Лукас Риггс в видеоигре Call of Duty: Vanguard / Фото с официального сайта разработчиков Call of Duty