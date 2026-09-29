Разработчики сделали бесплатной душевную сюжетную ролевую игру в Steam, за которую раньше просили деньги

ПК-геймеры получили возможность добавить в свою библиотеку атмосферную сюжетную ролевую игру. Инди-проект с пиксельной графикой и глубокой историей стал бесплатным в Steam.

Речь идет об инди-игре Facing the Rain от разработчика Permett-Studio, которая вышла 8 декабря 2024 года, сообщает Gamerant.

Тайны мрачной гостиницы

Сначала проект был платным, но впоследствии разработчик принял решение полностью отменить плату за игру. Изменение модели распространения стало постоянным, так что это не временная акция, а полноценный переход на бесплатную основу.

Главная героиня игры – девушка по имени Билли, которая устраивается на свою первую работу горничной в отеле Busy в вымышленном городке Драмберг. Там она быстро замечает, что над заведением и его владелицей Ирмой нависла тягостная атмосфера грусти и депрессии. Несмотря на собственный непростой жизненный багаж, Билли пытается помочь окружающим и изменить жизнь отеля к лучшему.

Facing the Rain – это сюжетная ролевая игра без сражений, но с весомыми решениями,

– отмечает Permett-Studio.

Игра затрагивает глубокие и деликатные темы потери, депрессии и сочувствия, предлагая игрокам светлую идею о том, что даже в самые мрачные времена искренняя поддержка способна дарить надежду.

Трейлер проекта: смотрите видео

Вместо сражений игроки исследуют двумерный пиксельный мир, общаются с жителями города, посещают магазины и разгадывают головоломки. Путешествие также включает изучение метафорического леса и сбор предметов.

Важной особенностью Facing the Rain являются выборы, которые напрямую влияют на развитие событий. У игры есть несколько финалов, а элементы случайности побуждают к повторному прохождению.

Тем более что "пробежать" Facing the Rain можно всего за 2–3 часа, что делает ее отличным выбором для одного вечера.