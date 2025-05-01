Будущая игра во вселенной "Игры престолов" получила дату выхода, и это уже очень скоро

Игру по мотивам "Игры престолов" – Game of Thrones: Kingsroad наконец-то официально выпустят, и произойдет это уже совсем скоро. После нескольких месяцев в раннем доступе проект получил точную дату релиза на всех основных платформах.

Когда ждать игру

Game of Thrones: Kingsroad, ролевая игра во вселенной Джорджа Мартина, выходит из раннего доступа и станет полноценной 21 мая. Об этом объявили разработчики из Netmarble в сотрудничестве с Warner Bros. Interactive Entertainment, сообщает 24 Канал.

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Проект будет доступен сразу на мобильных устройствах, а также на ПК через Steam, Epic Games Store и Windows. Впервые игру выпустили в марте в формате раннего доступа, и сейчас она имеет "смешанные" отзывы в Steam. Большинство критики касается агрессивной монетизации, которую часть игроков назвала "жадной". Один из самых популярных комментариев на платформе Valve описывает игру как "мобильный проект на стероидах – и не в лучшем смысле".

В свежем FAQ на странице игры в Steam команда ответила на опасения относительно разницы в прогрессе между игроками из раннего доступа и новичками. Разработчики объяснили, что Kingsroad изначально ориентируется на одиночное прохождение, а значит, пытались уменьшить ощущение дисбаланса или несправедливости из-за разного уровня развития персонажей.

Netmarble также отметила, что проводила дополнительные тесты, чтобы улучшить общий опыт и сделать игру более доступной для всех. Игрокам рекомендуют сосредоточиться на удовольствии от прохождения и контента на поздних этапах, а не на соревновании с другими.

Кроме того, разработчики признали, что предыдущие коммуникации и обновления были "недостаточными", и пообещали улучшить ситуацию благодаря регулярным сессиям вопрос-ответ и публикациям Developer Notes. Они призвали сообщество поддержать разработчиков в период подготовки к полному запуску.

Ожидается, что, игра будет иметь премиальный набор основателя – Founder's Pack – с доступом к раннему запуску и эксклюзивными внутриигровыми бонусами. Мобильные игроки уже могут пройти предварительную регистрацию в App Store и Google Play.

Смотрите трейлер Game of Thrones: Kingsroad: видео