В Steam появился новый хит: игра в прятки почти мгновенно собрала миллион продаж

В Steam неожиданно появился новый хит от независимого японского разработчика. Необычная игра в прятки мгновенно привлекла внимание стримеров, а её продажи начали расти темпами, которых обычно достигают только крупные релизы.

Об успехе новой игры Meccha Chameleon сообщил её автор — независимый японский разработчик, работающий под псевдонимом lemorion_1224, сообщает 24 Канал.

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Проект дебютировал в Steam 10 июня эксклюзивно для ПК и почти сразу начал набирать популярность среди блогеров и стримеров. Именно благодаря вирусной распространению видео и трансляций игра быстро оказалась в центре внимания пользователей платформы.

Первые результаты не заставили себя ждать. Уже на следующий день после релиза разработчик сообщил о продаже 200 тысяч копий. Через несколько часов этот показатель превысил 300 тысяч. Еще через день продажи достигли отметки в 500 тысяч экземпляров, а впоследствии автор объявил о преодолении психологически важного рубежа в 1 миллион проданных копий.

В честь этого достижения разработчик опубликовал тематическую иллюстрацию и короткое сообщение для сообщества:

Meccha Chameleon достигла миллиона проданных копий! Огромное спасибо, что играете!

– написал lemorion_1224 .

В чём секрет популярности игры?

По своей сути Meccha Chameleon напоминает классические детские прятки. Игроки делятся на две команды: одни ищут, другие прячутся. Задача "охотников" — найти всех соперников до завершения раунда.

Впрочем, главная особенность игры заключается в механике маскировки. Участники, которые прячутся, могут буквально превращаться в предметы окружения и сливаться с окружающей средой. Именно эта механика и стала главной изюминкой проекта.

Фактически игроки получают возможность действовать как настоящий хамелеон: превратиться в элемент интерьера, декоративный объект или другую деталь локации, затрудняя поиск для соперников.

Подобные механики уже использовались в других многопользовательских играх жанра Prop Hunt, однако Meccha Chameleon смогла предложить собственный стиль и достаточно простой для понимания игровой процесс, что хорошо подходит для стримов и коротких видеороликов.

Не обошлось без проблем

Несмотря на стремительный рост популярности, игра не избежала критики со стороны пользователей. На странице Steam Meccha Chameleon получила почти 4 тысячи отзывов с общим рейтингом 78%, что соответствует категории "преимущественно положительные".

Чаще всего игроки жалуются на проблемы с оптимизацией, а также на отсутствие некоторых функций, которые уже стали стандартом для современных многопользовательских проектов.

Впрочем, автор активно реагирует на замечания сообщества. Разработчик регулярно выпускает обновления и продолжает работать над улучшением технического состояния игры. Учитывая миллионные продажи уже в первые дни после релиза, Meccha Chameleon получила хорошие шансы превратиться из кратковременного вирусного хита в полноценный долгосрочный проект.