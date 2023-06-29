Студия Maxis еще в прошлом году сделала базовую игру The Sims 4 абсолютно бесплатной. И, похоже, такая бизнес-модель оправдала ожидания разработчиков.

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The Sims 5 может быть бесплатной

О The Sims 5 известно мало, кроме кодового названия – Project Rene. Впервые о ней заговорили в конце 2022 – именно в это время, когда The Sims 4 стала бесплатной.

Разработчики из Maxis дали игрокам очень краткий обзор игрового процесса новой игры, но, кажется, сейчас она находится на очень раннем этапе разработки.

Как отметили СМИ, список вакансий, опубликованный в Интернете, кажется, намекает на то, что The Sims 5 является бесплатной игрой. Роль руководителя отдела монетизации и рынка в Project Rene называет игру "свободной для входа".

Это соответствует нынешней модели игры The Sims 4. Базовая игра абсолютно бесплатна. Впрочем, для того чтобы получить разнообразные дополнения – вот здесь уже придется заплатить.