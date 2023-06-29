Студія Maxis ще минулого року зробила базову гру The Sims 4 абсолютно безкоштовною. І схоже, що така бізнес-модель виправдала очікування розробників.

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The Sims 5 може бути безкоштовною

Наразі про The Sims 5 відомо мало, окрім кодової назви – Project Rene. Вперше про неї заговорили наприкінці 2022 року – саме в цей час, коли The Sims 4 стала безкоштовною.

Розробники з Maxis дали гравцям дуже короткий огляд ігрового процесу нової гри, але, здається, на даний момент вона перебуває на дуже ранньому етапі розробки.

Як сзауважили ЗМІ, список вакансій, опублікований в Інтернеті, здається, натякає на те, що The Sims 5 є безкоштовною грою. Роль керівника відділу монетизації та ринку в Project Rene називає гру "вільною для входу".

Це відповідає нинішній моделі гри The Sims 4. Базова гра є абсолютно безплатною. Втім, для того, щоб отримати різноманітні доповнення – ось тут вже доведеться заплатити.