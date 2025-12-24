Неудачник года: игрок ARC Raiders умер от собственной гранаты самым комичным способом из возможных

Поклонник хитовой ARC Raiders стал героем курьезного случая, погибнув от собственной гранаты, которая должна была действовать только на "арков".

Одним из лучших способов справиться с огромными смертоносными роботами в ARC Raiders является граната Wolfpack, но, как оказалось, ее применение способно убить игрока, информирует 24 Канал со ссылкой на @LancesEmporium в X.

Самый большой неудачник года в ARC Raiders?

Правда, для этого нужно изрядное везение или точнее невезение, это уже как посмотреть.

Дело в том, что Wolfpack предназначена лишь для обезвреживания местных роботов – "арков" и реагирует только на них, сообщает Sportskeeda.

Принцип действия таков: вы бросаете гранату в цель, из неё вылетают смертоносные "дроны" и атакуют "арков" вблизи, нанося им огромный урон.

Игрок под ником Skelligean боролся против одного из боссов игры и использовал Wolfpack, но все пошло не по плану. Вскоре после броска ему в лицо вскочил куда менее опасный бот – Tick.

Он не стал бы проблемой при любых других условиях, однако "дроны" с Wolfpack мгновенно отреагировали на новую цель и прилетели точно в нее, ну и в лицо персонажу геймера.

Курьезный случай: смотрите видео

В результате, Skelligean, вероятно, стал первым в мире "рейдером", который погиб от собственного Wolfpack.

Это не единственная курьезная смерть в ARC Raiders?