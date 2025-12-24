Невдаха року: гравець ARC Raiders помер від власної гранати у найкомічніший спосіб з можливих

Шанувальник хітової ARC Raiders став героєм курйозного випадку, загинувши від власної гранати, яка повинна була діяти лише на "арків".

Одним з найкращих способів впоратися з величезними смертоносними роботами в ARC Raiders є граната Wolfpack, але, як виявилося, її застосування здатне вбити гравця, інформує 24 Канал з посиланням на @LancesEmporium у X.

Найбільший невдаха року в ARC Raiders?

Щоправда, для цього потрібне неабияке везіння чи точніше невезіння, це вже як подивитися.

Річ у тому, що Wolfpack призначена лише для знешкодження місцевих роботів – "арків" і реагує лише на них, повідомляє Sportskeeda.

Принцип дії такий: ви кидаєте гранату в ціль, з неї вилітають смертоносні "дрони" та атакують "арків" поблизу, наносячи їм величезну шкоду.

Гравець під ніком Skelligean боровся проти одного з босів гри та використав Wolfpack, але все пішло не за планом. Невдовзі після кидка йому в лице скочив куди менш небезпечний бот – Tick.

Він не став би проблемою за будь-яких інших умов, одначе "дрони" з Wolfpack миттєво відреагували на нову ціль та прилетіли точнісінько в неї, ну і в лице персонажеві геймера.

Курйозний випадок: дивіться відео

Як наслідок, Skelligean, ймовірно, став першим у світі "рейдером", який загинув від власного Wolfpack.

Це не єдина курйозна смерть в ARC Raiders?