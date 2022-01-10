Игрок в Battlefield 2042 показал нестандартный метод уничтожения вражеских самолетов

Забавной записью поделился в сети поклонник видеоигры Battlefield 2042. Этот геймер показал довольно оригинальный метод борьбы с вражескими самолетами.

В начале нового года видеоигра Battlefield 2042 снова оказалась в центре скандальной ситуации. Сначала один из ее авторов пожаловался на геймеров, требующих слишком многого от DICE. А затем представители Reddit написали, что могут временно заблокировать раздел игры из-за токсичности ее поклонников.

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Правда, даже в такой напряженной ситуации есть геймеры, которые наслаждаются этой многострадальной видеоигрой. А если точнее, то режимом с названием "Portal", который позволяет игрокам использовать материалы из предыдущих игр серии Battlefield.

Именно поэтому на популярном видео, которым поделился пользователь Reddit с никнеймом wovn, можно увидеть самолеты времен Второй мировой войны и динамит из Battlefield V. Этот геймер показал метод, который он использует для того, чтобы получать преимущество во время воздушных поединков.

Для этого он залезает на крыло самолета, которым управляет кто-то из его знакомых, а затем начинает бросать динамит в сторону оппонентов, которые слишком близко подлетают. Стоит отметить, что этот метод достаточно эффективен, а в целом главный герой с помощью него уничтожил сразу несколько вражеских летательных аппаратов. Интересно, что у геймера получилось повторить такой трюк даже после падения с крыла самолета, когда он уже находился в воздухе.

Напоследок отметим, что пользователям платформы Reddit эта запись очень понравилась. Она стала одной из самых популярных в разделе Battlefield, а всего видео wovn уже собрало более 6 тысяч лайков и немало положительных отзывов.

Запись, которой поделился пользователь wovn: видео